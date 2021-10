Muncă multă, satisfacţie mare şi portofele „modeste“. Cam aşa s-ar traduce activitatea de la secţia de lupte de la LPS Petrache Trişcu, care a găsit mult timp un sprijin prin colaborarea cu CSM Craiova. GdS a stat de vorbă cu profesorul-antrenor Valentin Boboşca şi a aflat că nici pandemia nu s-a putut opune dorinţei de a face sport şi de a obţine rezultate notabile.

GdS: V-am prins în focuri! Abia v-aţi întors de la o competiţie importantă şi deja le pregătiţi pe următoarele.

Valentin Boboşca: Da, aşa este! În intervalul 7-10 octombrie, la Târgu Mureş, a avut loc Campionatul Naţional de Juniori 4 şi Juniori Mici, unde am participat cu 5 sportivi de la LPS Petrache Trişcu, iar 3 s-au întors cu medalii. Este vorba despre Şoimu Bogdan – locul 2 la 38 Kg, copii mici; Ionela Bădescu – locul 2 la 34 kg, copii mici şi Andreea Ungureanu, locul 3 la 44 kg la juniori 4. Pe lângă medalie a trecut Rebeca Popa (locul 5), care s-a accidentat în semifinale şi n-a mai putut să lupte.

VEZI GALERIA FOTO!

GdS: Să vorbim puţin şi despre Mondiale, o altă competiţie la care aţi făcut cinste cu rezultate bune.

Valentin Boboşca: Între 23 şi 26 septembrie, la Constanţa, a avut loc Campionatul Mondial de Cadeţi, Juniori şi Seniori. Noi l-am avut la cadeţi pe Sorin Lăzărică, acesta devenind vicecampion mondial, la junioare pe Rebecca Bărăga, care a obţinut locul 3 la 60 Kg, şi pe Adina Irimia la seniori, care a obţinut locul 3 la 70 de kg. Am fost mulţumit, pentru că au fost 3 medalii obţinute cu 3 sportivi. O bucurie a fost şi că fosta noastră sportivă, Ştefania Priceputu (Steaua), a ieşit campioană mondială, ca acum 5 ani.

Foto: Alex Vîrtosu

GdS: Pentru că tot vorbim de cei accidentaţi, cum decurge recuperarea lor ţinând cont că vă aşteaptă în weekend noi provocări?

Valentin Boboşca: Am făcut un pic de pauză, iar la antrenamentul de astăzi (miercuri – n.r.) am zis să nu forţeze, ca să nu se agraveze. Urmează să facem testul anti Covid şi sperăm să-l trecem cu bine, să nu fie probleme. Joi dimineaţa o să plecăm spre Constanţa, unde va avea loc Campionatul Naţional de Cadeţi şi Cupa României Seniori. Noi avem sportivi în colaborare cu CSM Craiova, iar o parte dintre ei sunt cadeţi: Sorin Lăzărică, Daniel Cocoşilă, Erica Văduva, Oana Vânturache. La Seniori, la Cupa României, va participa fratele lui Sorin, Codruţ Lăzărică, iar la fete ne vor reprezenta Rebecca Bărăga şi Ana Maria Cristescu. Obiectivul nostru este să ne întoarcem sănătoşi şi cu medalii.

Pandemia de Covid-19 le dă fiori

GdS: Cum credeţi că vă veţi descurca în continuare cu criza aceasta sanitară? Vă temeţi că se vor suspenda competiţiile în curând?

Valentin Boboşca: Ne temem, vă daţi seama. De doi ani noi ne pregătim cu teamă. Când s-a închis totul anul trecut a fost foarte greu. Fiecare s-a antrenat cum a putut pe acasă, iar când s-a dat drumul – prin parcuri, pe la stadionul „Tineretului. În sală am avut acces târziu şi vă daţi seama că au fost multe de recuperat. La nivel de sport de performanţă este greu să te limitezi la antrenamentele în aer liber. Fără saltea e greu pentru noi.

Ne-am adaptat antrenamentele din sală la un număr redus de sportivi. Făceam dimineaţa cu o parte, 4-5 inşi, ceilalţi se pregăteau prin parcuri, apoi invers… Ne-am adaptat şi am fost atenţi. Nu am avut probleme cu niciun sportiv până acum şi sper că nici de acum înainte. Suntem atenţi în privinţa distanţei sociale, am folosit măştile… Spre exemplu, la ultimul concurs, la Târgu Mureş, li s-a cerut sportivilor să ţină masca pe figură până la cântar, apoi până la saltea. Intra şi lupta, apoi punea din nou masca pe faţă. E dificil. Refacerea de după efortul depus pe saltea nu se poate face uşor cu masca la gură.

GdS: V-aţi mai confruntat cu ceva asemănător vreodată?

Valentin Boboşca: Nu, dar perioada cea mai urâtă a fost când nu am mai putut să intrăm în şcoli. Există un protocol de colaborare în Malu Mare, unde avem o adevărată pepinieră pentru lupte şi spun asta pentru că majoritatea sportivilor noştri provin de acolo. Acolo şi la Şcoala nr. 14 din Bariera Vâlcii, unde este Fănel Vătafu, un fost coleg de-al meu. A plecat din lupte şi a ales catedra, iar acum este director acolo. Acum au început să vină şi din Preajba, de unde sunt eu. Îmi doresc ca toţi să urmeze exemplul Ştefaniei Priceputu, pentru că ea a deschis drumul. Un copil sărac, pe care l-am ajutat, dar care a ajuns departe prin muncă, dăruire şi perseverenţă.

Priveşte în urmă cu satisfacţie

GdS: Sunteţi de mulţi ani antrenor, dar cu unele probele de atunci vă confruntaţi şi acum…

Valentin Boboşca: În anul 2000 am început la Electroputere. Umblam prin şcoli după copii, alături de Marcel Vlad, Eugen Stănescu, Eugen Cârciumaru şi Fănel Vătafu. În 2005 s-au desfiinţat clasale cu specific de lupte şi ne-a preluat domnul director Dănuţ Anghel la LPS Petrache Trişcu, unde sunt şi acum. În 2000 am obţinut primele medalii ca antrenor, prin Gabriela Gherasim, sportivă medaliată şi la Campionatele Europene, dar şi la Mondiale.

Era greu şi atunci, nu ne ajuta nimeni. Toţi sponsorii mergeau către fotbal. Şi acum este cam la fel. Un echipament complet costă destul de mult şi acum. În 2000 am mai fost cu un coleg din Cluj antrenor la lotul de fete cadeţi, care se pregătea aici. Apoi am avut grijă de cei de aici. Acum 4 ani am avut multe medalii prin fetele noastre, de la lotul naţional, Rebecca Bărăga, Ana Maria Cristescu şi Ştefania Priceputu. Un lucru care mă bucură enorm este că Ştefania este foarte motivată şi vrea să prindă Olimpiada din 2028. Sper să fie sănătoasă şi să o văd la Olimpiada pe Plajă, unde a ieşit campioană mondială acum o lună.

GdS: Aţi numărat câte generaţii v-au trecut prin sală?

Valentin Boboşca: Nu mai ştiu. Sunt multe generaţii. Unii au ajuns prin Poliţie, Jandarmerie, alţii doctori, tâmplari, dar din ce ştiu toţi sunt bine, la casele lor. Mă sună majoritatea. Unii au copii şi chiar au vrut să-i aducă la mine, la sală, dar sunt cam mici. Să mai treacă 2-3 ani şi pot să-i aducă.

„Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul sportivilor“

GdS: Aţi făcut sacrificii mereu, ce vă motivează.

Valentin Boboşca: Cea mai mare mulţumire a mea este atunci când îmi văd sportivii pe podium. Sunt şi supărări când nu ajungi acolo, pentru că tu ai muncit asiduu. De multe ori îţi sacrifici familia, mergi la concurs cu maşina personală, iar acolo trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul sportivilor. A fost bine în ultimul timp, cât am avut colaborarea cu CSM Craiova. Am plecat organizat, cu microbuzul, dar mai sunt unele competiţii în care merg cu 4 sportivi şi atunci plecăm cu maşina mea.

GdS: Familia vă înţelege când plecaţi în weekend-uri la concursuri?

Valentin Boboşca: Soţia s-a învăţat, iar pe cel mic îl am cu mine la sală peste tot. Trebuie să fiu lângă sportivii mei, să-i înţeleg atunci când au probleme acasă, să ţin legătura cu părinţii. Mai e şi şcoala şi trebuie să-i supraveghem. Trebuie să-i facem să recupereze temele atunci când suntem plecaţi în cantonamente sau la concursuri. Din fericire, majoritatea sportivilor sunt aici, la LPS, şi ne este mai uşor.

GdS: Sunt convins că aţi avut şi sportivi / sportive care s-au lăsat. Cum aţi primit vestea?

Valentin Boboşca: Vă daţi seama că au fost cazuri. Unii au renunţat la sport, iar alţii au revenit. Din păcate, au fost cazuri printre cei care au vrut să se reapuce când ne-am dat seama că era prea târziu să o mai facă. O pauză de doi ani, spre exemplu, nu mai poate fi recuperată! La noi, procentajul de reuşită ar fi de 5%. Când dau de antrenamentele specifice mai dificile clachează.

GdS.: Sunt şi sportivi care sunt atraşi şi cluburile importante din ţară, care le oferă şi satisfacţie financiară. Nu vă este ciudă când va concurează sportivii rămaşi?

Valentin Boboşca: Avem mulţi sportivi plecaţi de la noi, de la LPS, la Steaua, dar şi la alte cluburi cu bani din ţară. Este o mândrie să-i vezi că ajung acolo şi că au condiţii mai bune. Nu te poţi opune! Noi rămânem aici şi încercăm să formăm alţi sportivi.

Citeşte şi: Echitaţie / Clubul Equitim a câştigat, în premieră, titlul național de juniori pe echipe