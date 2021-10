Reghecampf: „Mă gândeam să-l schimb pe Nistor, dar i-am spus ce vreau de la el“

Universitatea Craiova a câștigat derby-ul cu FCU Craiova, scor 2-0, iar antrenorul Laurențiu Reghecampf și-a lăudat elevii la final.

Reghecampf s-a declarat mulțumit de modul în care partida a fost organizată, dar a dezvăluit că la pauză a intenționat să-l schimbe pe Nistor. După ce l-a trezit la pauză, Nistor a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în repriza secundă.

„Am făcut un meci bun și îmi felicit jucătorii. N-au fost incidente, meciul a decurs într-un mod normal, fiecare spectator și-a încurajat echipa favorită. Adi Mutu a gândit foarte bine, era foarte greu pentru ei dacă ar fi jucat deschis contra noastră, având în vedere ce viteză au jucătorii noștri. Am fost puțin dezamăgit de atitudinea lui Nistor, am avut o discuție cu el în cabină și i-am spus ce vreau de la el. A greșit multe pase în prima repriză, mă gândeam să-l schimb. El trebuie să lege jocul nostru.

În repriza secundă s-a văzut o schimbare, el trebuie să joace simplu. Avem un lot echilibrat acum, jucătorii tineri fac diferența. Am fost concentrat numai la meci, n-am auzit nimic, nu mă deranjează că m-au prezentat LR. Și pe WhatsApp sunt trecut LR, este vorba de respect, pe mine nu mă deranjează.

Jucătorii care nu vor merge la națională vor avea un program intens aici, avem nevoie să ajungem cât mai sus în clasament până în iarnă”, a spus Reghecampf.

Nistor: „Băiatul meu m-a certat că nu mai marchez“

Nistor a mărturisit că a fost concentrat la meci sută la sută și nu le-a acordat atenției suporterilor celor de la FCU Craiova. Totodată, Dan Nistor a punctat faptul că îi dedică fiului său reușita din acest meci, pentru că a fost certat din cauză că nu a mai marcat de mult timp.

„Am demonstrat că suntem o echipă mai bună şi cred că am dominat meciul de la un capăt la celălalt. Acest gen de meciuri îmi plac foarte mult, cu presiune, pentru că sunt un jucător cu experienţă şi cred că azi s-a văzut acest lucru. Vreau să dedic golul băiatului meu. M-a certat pentru că de foarte mult timp nu prea mai marchez.

Sincer să vă zic, nici nu am auzit, nici nu am văzut ce se întâmplă în tribune, am stat concentrat numai la meci, ne-am făcut treaba cum a trebuit, am câştigat cele trei puncte şi asta e cel mai important. Dacă dânşii aşa au crezut că este de cuviinţă, să înjure, le respect decizia.

A fost un gazon destul de greu, se vede că joacă două echipe pe acelaşi gazon şi s-a stricat. Trebuie refăcut”, a declarat Dan Nistor

