Liga 3 / Mario Găman: „Am încredere în băieţii mei! Vor face o partidă foarte bună!“

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Mario Găman, îşi doreşte enorm ca elevii săi să se impună în faţa formaţiei Minerul Costeşti, în partida din etapa a 6-a, programată sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul „Orăşenesc“.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă ţinând cont de ultimele rezultate pozitive ale echipei din Costești cu formaţii pretendente la promovare. Dar am încredere în băieţii mei şi am speranța că vor face o partidă foarte bună şi la sfârşitul jocului să ne bucurăm de cele 3 puncte puse. Trebuie să uităm cât mai repede eșecul de la Slatina. Sunt puţin supărat după ce am revăzut jocul. Băieţii mei au făcut un meci bun, în contextul în care veneam după meciul cu UTA. A fost un meci echilibrat de altfel, dar în momentul când primeşti primul gol din offside un metru şi jumătate, şi la 1-0 nu ni se dă un penalti e clar că se face diferenţa. Din păcate nu se face la nivel de joc, dar ăsta este fotbalul şi trebuie să mergem mai departe“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

Liga 3, etapa 6

Vineri, 1 octombrie – ora 15.00:

Vediţa Coloneşti – Universitatea II Craiova

Sâmbătă, 2 octombrie- ora 15.00:

Sporting Roşiori – CSM Alexandria

CSO Filiaşi – Minerul Costeşti

Petrolul Potcoava – CSM Slatina

Viitorul Dăeşti – Flacăra Horezu

Clasament:

1.Dăeşti 13 puncte (golaveraj 7-1)

2.Slatina 11 (13-3)

3.Roşiori 11 (11-5)

4.Horezu 8 (3-7)

5.Filiaşi 6 (6-7)

6.Coloneşti 6 (6-8)

7.Alexandria 4 (3-7)

8.Potcoava 4 (6-12)

9.Costeşti 4 (5-12)

10.Craiova II 3 (7-5)

