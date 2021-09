„U“ Craiova – Dinamo / Daţi-le multe, să nu vă uite!

Universitatea Craiova întâlneşte astăzi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Dinamo, eterna rivală.

Disputa contează pentru etapa a 10-a din Liga 1 şi va fi arbitrată de Cătălin Popa (Piteşti), ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ (Bucureşti) şi Marius Cristian Marchidanu (Brăila), respectiv rezerva Florin Andrei (Târgu Mureş). Observator din partea CCA va fi Irina Mîrţ (Bucureşti), în timp ce LPF l-a desemnat pe Mircea Căli (Bucureşti).

Laurenţiu Reghecampf: „Ne interesează doar victoria“

Alb-albaştrii au oferit până acum evoluţii şi rezultate oscilante, iar Laurenţiu Reghecampf şi staff-ul său munceşte serios să menţină ridicat nivelul echipei. Antrenorul Universităţii Craiova ştie că situaţia din clasament nu este deloc bună şi le-a impus victoria elevilor săi. „Reghe“ nu o subestimează absolut deloc pe Dinamo şi de aceea le-a cerut jucătorilor săi să fie concentraţi şi să dea totul pe teren.

„Jucăm cu Dinamo şi este un meci important pentru noi. Ne interesează numai victoria şi trebuie să abordăm meciul într-un mod foarte serios. Venim după un joc pierdut în faţa celor de la CFR Cluj, iar situaţia noastră din clasament nu este una bună. Nu vrem să mai facem paşi greşiţi! Am discutat cu toţi jucătorii şi am dat la o parte meciul din Cupă, calificarea în optimi, şi cred că vor avea o evoluţie bună“, a spus „Reghe“.

„Totdeauna va fi un derbi. Dinamo este o echipă de tradiţie, una dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc, alături de noi, Steaua, CFR Cluj, Rapid. Întotdeauna meciurile cu aceste echipe vor fi considerate derbiuri. Indiferent prin ce momente trece echipa asta, Dinamo rămâne Dinamo. Obiectivul nostru este de a câştiga cele 3 puncte. Vom avea un meci foarte greu şi eu îl iau foarte în serios. Au şi ei jucători care pot face diferenţa în orice moment, de aceea vreau concentrare maximă. Se întâmplă ca o echipă să vină după o perioadă dificilă şi să facă un meci mare, deci jucătorii noştri trebuie să fie pregătiţi. Îmi doresc ca echipa noastră să joace un fotbal frumos şi să domine meciul din toate punctele de vedere“, a completat tehnicianul Ştiinţei.

Laurenţiu Reghecampf a punctat că nu are probleme de lot şi că nu ştie momentan cine va fi căpitan în absenţa lui Nicuşor Bancu, suspendat. „Nu avem probleme serioase de lot. Avem un lot numeros, cu jucători foarte buni şi întotdeauna va trebui să iau anumite decizii. La fiecare meci vor fi jucători care nu vor fi fericiţi de deciziile pe care le iau. Dar întotdeauana iau hotorâri pentru binele echipei şi îmi doresc ca jucătorii cei mai în formă să intre pe teren“.

Lyes Houri: „Dacă o să câştigăm cu 5-0 ar fi mult mai frumos“

Din rândul jucătorilor Universităţii Craiova, Lyes Houri a afirmat că îşi doreşte cu ardoare un succes împotriva „câinilor“. Mijlocaşul francez a subliniat că s-ar mulţumi şi cu o diferenţă de un gol, dar că n-ar fi rău ca tabela să arăte 5-0, chiar dacă i-ar supăra pe Filip şi Matei, doi dintre prietenii săi din perioada în care juca la FC Viitorul.

„Este un meci foarte important pentru noi. Este un derbi indiferent de poziţiile din clasament şi un astfel de meci este întotdeauna tensionat. Dacă ne impunem cu 1-0 este ok, dar dacă o să câştigăm cu 5-0 ar fi mult mai frumos. Important este să câştigăm acest meci de pe teren propriu şi să urcăm în clasament. Ar fi bine pentru club, pentru suporteri, pentru toată lumea“, a spus francezul.

Lyes Houri a mai spus să se simte extraordinar în Bănie. Se bucură că finanţatorul Ştiinţei, Mihai Rotaru, va activa clauza de cumpărare de la Mol Vidi. El speră să câştige cât mai multe meciuri cu Universitatea Craiova şi la sfârşit să se bucure de titlu.

„Nu simt nicio presiune, mă simt bine aici. Am primit multe mesaje din partea fanilor şi cred că asta m-a ajutat. Faptul că am marcat în jocul trecut a fost ceva extraordinar. Am fost foarte bucuros şi sper să continuu la fel. Încerc să şutez de câte ori am ocazia. Pentru mine nu contează de unde înscriu. Atât timp cât mingea intră în poartă este gol. Nu are importanţă dacă este din careu sau de la distanţă. De fiecare dată voi da tot ce am mai bun pe teren ca să-mi ajut echipa şi clubul. Jucăm să câştigăm cât mai multe meciuri şi să câştigăm titlul“, a punctat Lyes Houri.

Liga 1, etapa 10

Vineri, 24 septembrie

Rapid – FC Voluntari 0-1 (Rață ’24)

Sâmbătă, 25 septembrie

FC Argeş – Chindia Târgoviște 0-0

FCSB – Academica Clinceni 3-2 (Keşeru ‘3, Vinicius ’10, I. Stoica ’67 / Omoh ’45, Bautista ’89)

Duminică, 26 septembrie

Farul – CS Mioveni 2-1 (Jefte ’16, Ciobanu ’90+2 / Rusu ’86)

FC Botoșani – FCU Craiova 1-1 (Dawa ’90 / Sidibe ’60)

UTA Arad – CFR Cluj 0-1 (Chipciu ’27)

Luni, 27 septembrie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaş – Sepsi

ora 21.00: Universitatea Craiova – Dinamo

Clasament:

1.CFR Cluj 27 puncte (golaveraj 15-5)

2.Botoşani 21 (11-7)

3.Farul 18 (14-5)

4.FCSB 18 (19-11)

5.Voluntari 18 (14-12)

6.Rapid 17 (11-7)

7.UTA 16 (9-6)

8.Argeş 14 (8-6)

9.Chindia 13 (8-7)

10.„U“ Craiova 13 (10-10)

11.Mioveni 10 (6-13)

12.FCU 9 (8-11)

13.Sepsi 8 (7-9)

14.Mediaş 7 (7-12)

15.Dinamo 6 (7-19)

16.Clinceni 2 (8-22)

