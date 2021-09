CSO Filiaşi a triumfat în Cupă, cu UTA Arad, dar a pierdut duminică, scor 0-2, în deplasare, în faţa formaţiei CSM Slatina. Filieşenii au fost conduşi de la margine în acest joc de secundul Boby Arjoca Staicu, antrenorul principal Mario Găman având un botez în familie. Doljenii s-au prezentat bine în prima repriză, au pus probleme, dar în cea de-a doua au capotat.

La final, Boby Arjoca Staicu, a indicat oboseala acumulată drept principala cauză a eşecului.

„Ne-a fost foarte greu astăzi (duminică – n.r.). Având în vedere jocul din Cupă, unde s-a alergat foarte mult, efortul depus s-a simţit acum în jocul echipei. Şi ei au avut un meci în Cupă, dar au avut o zi de pauză în plus faţă de noi. Prin ocaziile pe care şi le-au creat, pe fondul oboselii noastre, putem spune că au meritat victoria. S-a complicat puţin situaţia în clasament. Sunt 6-7 echipe care se bat la primele 4 locuri şi toate sunt cam de acelaşi nivel. Cred că o să se joace până la ultimul meci“, a declarat Boby Arjoca Staicu, pentru GdS.

La rândul său, mijlocaşul Alin Pencea promite de lucrurile vor sta mult mai bine din runda viitoare, când CSO Filiaşi va primi vizita formaţiei Minerul Costeşti. Disputa cu vâlcenii este programată sâmbătă, 2 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Orăşenesc“.

„Consider că un scor de egalitate era echitabil. Nu vreau să pun înfrângerea aceasta pe lipsa prospeţimii sau altceva. Cred că atât am putut astăzi, faţă de meciul de joi în care s-a întâmplat să eliminăm o echipă de Liga 1. Aşa este la fotbal şi trebuie să mergem înainte. Cred că diferenţa a fost făcută de ziua în plus pe care ei au avut-o, ei jucând miercuri în Cupă, iar noi joi. Sperăm ca de sâmbătă să fie un nou început pentru noi şi să începem să strângem puncte. Trebuie să avem atitudinea pe care am avut-o contra Aradului şi nu cred că vor fi probleme în restul meciurilor de disputat în campionat. Prin atitudine, determinare, eu cred că lucrurile se vor aşeza la noi, la echipă“, a spus Alin Pencea, pentru GdS.

Liga 3 – seria 6, etapa 5

Vineri, 24 septembrie:

Vediţa Coloneşti – Sporting Roşiori 0-1

Sâmbătă, 25 septembrie:

Universitatea II Craiova – Viitorul Dăeşti 0-1

Flacăra Horezu – Petrolul Potcoava 0-0

Minerul Costeşti – CSM Alexandria 3-1

Duminică, 26 septembrie:

CSM Slatina – CSO Filiaşi 2-0

Clasament:

1.Dăeşti 13 puncte (golaveraj 7-1)

2.Slatina 11 (13-3)

3.Roşiori 11 (11-5)

4.Horezu 8 (3-7)

5.Filiaşi 6 (6-7)

6.Coloneşti 6 (6-8)

7.Alexandria 4 (3-7)

8.Potcoava 4 (6-12)

9.Costeşti 4 (5-12)

10.Craiova II 3 (7-5)

Etapa viitoare:

Vineri, 1 octombrie – ora 15.00: Vediţa Coloneşti – Universitatea II Craiova.

Sâmbătă, 2 octombrie – ora 15.00: Sporting Roşiori – CSM Alexandria, CSO Filiaşi – Minerul Costeşti, Petrolul Potcoava – CSM Slatina, Viitorul Dăeşti – Flacăra Horezu.

