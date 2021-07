Alex Mateiu, ironic după isprava cu FCSB: „Nu mai suntem ăia buni, suntem cei mai slabi“

Mijlocaşul formaţiei Universitatea Craiova, Alexandru Mateiu, autorul unui autogol în meciul pierdut duminică seară, pe Arena Naţională, 1-4 cu FCSB, a părut deranjat de criticile primite din partea fanilor. A recunoscut că echipa s-a prezentat slab, dar consideră că bucureştenii au avut şi şansă.

„Este ușor să începi de la 2-0. Șansa a fost de partea lor, le-a intrat totul. Este simplu cu golurile astea norocoase și să începi meciul atât de ușor. Și noi dacă aveam 2-0 cred că ne băteam noi joc de ei. Am crezut că am trecut peste meciul cu Laci (n.r. 0-1) şi am venit cu mare încredere. Chiar ne gândeam că o să facem un meci bun și vom câștiga. Noi am câștigat Cupa, Supercupa, dar nu mai suntem ăia buni, suntem cei mai slabi (n.r. ironic). Nu este sfârșitul campionatului, nu am pierdut un sezon, este abia a doua etapă. A fost o greșeală din partea noastră. Toți greșim, dar nu e chiar așa mare dezastru”, a declarat Alexandru Mateiu.

Alex Mateiu, despre returul cu Laci: „Sper că vom trece mai departe“

Cât despre meciul cu Laci, din manşa secundă a turului doi preliminar al Conference League, Alex Mateiu a admis că ratarea calificării ar însemna un dezastru pentru Universitatea Craiova.

„Ar fi un dezastru, cum a fost și anul trecut cu Tbilisi. Mare umilință va fi. Sper să nu fie cazul, o să facem tot posibilul să ne calificăm și sper că vom trece mai departe”, a declarat Alexandru Mateiu, la Digi.

În primul joc, susţinut în Albania, KF Laci s-a impus cu 1-0. Meciul decisiv pentru calificarea în turul trei preliminar al Conference League este programat joi, de la ora 21.30 (Digi Sport 1), pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Liga 1, etapa 2

Vineri, 23 iulie: FC Argeş – UTA Arad 0-1, CS Mioveni – Rapid 0-2.

Sâmbătă, 24 iulie: FC Voluntari – FC Botoşani 0-1, Academica Clinceni – CFR Cluj 1-2.

Duminică, 25 iulie: Farul Constanţa – Gaz Metan Mediaş 2-0, FCSB – Universitatea Craiova 4-1.

Luni, 26 iulie – ora 18.30: Chindia Târgovişte – Sepsi, ora 21.30: FCU Craiova – Dinamo.

Clasament: 1. Rapid 6 puncte (golaveraj 3-0), 2. CFR Cluj 6 (5-3), 3. FCSB 4 (4-1), 4. Farul 4 (2-0), 5. Botoşani 4 (1-0), 6. UTA 4 (1-0), 7. Sepsi 3 (2-0), 8. Dinamo 3 (3-2), 9. Mediaş 3 (1-2), 10. „U” Craiova 3 (2-4), 11. FCU 0 (2-3), 12. Chindia 0 (0-1), 13. Voluntari 0 (2-4), 14. Argeş 0 (0-2), 15. Clinceni 0 (1-4), 16. Mioveni 0 (0-3).

