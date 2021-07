Dragoș Bon, după umilința cu FCSB: „Numai cine nu muncește, nu greșește“

Universitatea Craiova a făcut figurație pe Arena Națională și a pierdut drastic, 1-4 cu FCSB, în etapa a 2-a din Liga 1. La finalul partidei, antrenorul interimar al Științei, Dragoș Bon, a explicat în primă fază schimbările din primul 11.

„Am decis să îl titularizez pe Găman. A fost alegerea mea, pentru că ne așteaptă încă un meci dificil. Este greu să menții aceeași formație. Am considerat că este momentul să îl odihnesc pe Marius Constantin. Venea după o deplasare lungă și are o vârstă. Am încredere în Găman 100%“, a spus Bon.

„E greu când primești asemenea goluri“

În privința jocului și a rezultatului, Dragoș Bon a găsit cu greu o explicație plauzibilă.

„E greu când primești asemenea goluri. Am fost echipa care a suferit. A fost frumos pentru cealaltă echipă și pentru spectatori. E greu când într-un derbi pleci de la 1-0 dintr-o situație care nu anunța nimic. Numai cine nu muncește, nu greșește! Până în minutul șase… Începusem bine și ne-am apropiat periculos de poarta lui Vlad. Am încercat să schimbăm și am arătat mai bine după pauză, dar am primit un gol din neșansă. Am avut destul de multe greșeli individuale. Este o problemă de concentrare! Din punct de vedere mental, nu sunt mulțumit de cum am arătat astăzi. Este clar că în momentul în care am primit golul, pur și simplu ne-am dezechilibrat. Au apărut și accidentările lui Ivan și Câmpanu… Nu am vorbit cu staff-ul medical să aflu ce probleme au, dar sper să nu fie foarte grave. Azi au fost mai inspirați, au fost mai buni. Îmi cer scuze față de suporteri, este un rezultat rușinos“, a declarat Dragoș Bon.

„Trebuie să ne trezim!“

Universitatea Craiova schimbă „frontul“ pentru partida viitoare. Alb-albaștrii se vor duela joi cu KF Laci, în manșa secundă din turul doi preliminar din UEFA Conference League. În partida tur oltenii au pierdut la limită, 0-1. Dragoș Bon consideră că Universitatea Craiova poate și trebuie să întoarcă rezultatul din Albania și să obțină calificarea în următoarea etapă.

„Avem un lot echilibrat numeric și trebuie să ne trezim! Asta este viața fotbalistului. Dacă nu reușim să trecem peste, nu putem să avem reușite. Din punct de vedere valoric, suntem echipa mai bună și nu ar trebui să apară probleme, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Trebuie să ne pregătim bine, să trecem peste acest eșec. De mâine, începe o nouă săptămână și toate forțele trebuie să ni le strângem pentru partida de joi”, a mai spus Dragoș Bon.

