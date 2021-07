Acum este oficial: Alexandru Cicâldău (24 de ani) a semnat un contract valabil pe 5 ani cu Galatasaray. Vicecampioana Turciei a anunțat transferul pe rețelele sociale, urându-i bun venit fotbalistului român. Galatasaray a ales să-l prezinte prin intermediul unui clip de aproximativ 20 de secunde, în care au apărut mai multe goluri reușite de Cicâldău în tricoul Universității Craiova.

Totodată, Galatasaray a emis un comunicat oficial în cazul lui Cicâldău în care sunt specificate detaliile transferului de la Universitatea Craiova. Cicâldău va costa 6,5 milioane de euro, iar banii vor fi plătiți în decursul următorilor trei ani. Jucătorul a semnat un contract valabil pe 5 ani, iar presa din Turcia anunță că acesta va încasa circa 1 milion de euro în fiecare sezon.

Galatasaray a decis, de asemenea, să-i treacă lui Cicâldău în contract o clauză uriașă de reziliere, de 25 de milioane de euro.

Mesaj emoționant din partea clubului

Și clubul oltean a decis să facă un anunț pe măsură după despărțirea de Alexandru Cicâldău.

„Alexandru Cic Bom Bom părăsește Oltenia după 3 ani în care a purtat cu mândrie și devotament tricoul cu numărul 10 al celei mai iubite echipe din România. Au fost 3 ani în care ne-am bucurat și am suferit împreună, iar multe dintre bucurii s-au datorat chiar muncii și talentului lui Alex. Cu 33 de goluri marcate cu leul pe piept și 21 de pase decisive, câștigător al Cupei și al Supercupei în această vară, golgheterul nostru de la revenirea Științei pe prima scenă și-a depus candidatura pentru un loc în galeria legendelor Universității Craiova.

Îi mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit și suntem mândri și fericiți că a fost unul dintre noi în tot acest timp. După ce a reușit ce mentorul său Gheorghe Hagi doar visase, să joace sub culorile Universității, Alex continuă să îi calce pe urme fostului uriaș fotbalist român și merge la o altă echipă unde pasiunea fanilor e mai importantă decât orice: Galatasaray. Îi dorim mult succes la noul club și îl asigurăm că vom continua să sărim în picioare la fiecare dintre golurile pe care le va înscrie de acum înainte. Baftă, Cic!“, a fost mesajul postat pe rețelele de socializare de către clubul alb-albastru.

Ajung bani frumoși și la Farul

Menționăm că și Farul are de câștigat după transferul lui Cicâldău în Turcia. Formația pregătită de Hagi va încasa o sumă importantă din acest transfer, și anume 2 milioane de euro. Cicâldău s-a format la Ovidiu și Farul a păstrat procente dintr-un viitor transfer.

La rândul ei, Universitatea Craiova va păstra 20% dintr-un viitor transfer al lui Cicâldău de la Galatasaray.

La plecarea spre Turcia, impresarul Giovanni Becali a vorbit despre viitorul „decarului“ Științei în Turcia, dar și despre cât de rapid s-a realizat transferul.

„Firma Becali nu se laudă înainte de a face ceva! Încă nu e realizat, jucătorul trebuie să treacă vizita medicală, după care va intra în pâine. E un jucător pe care îl cunoșteau, firma Becali l-a propus la momentul potrivit. Ei erau în discuții cu alți jucători, am realizat că poate și el să concureze pentru acest post și a fost ales.

Orice jucător care ajunge la 24 de ani are nevoie să iasă într-un altfel de fotbal, Galatasaray rămâne Galatasaray. Au dat atâtea milioane pe el și are un salariu bun, înseamnă că e pregătit. Se va integra, vorbește limba engleză, Galatasaray are câte un traducător pentru fiecare jucător. Transferul s-a făcut în câteva ore”, a declarat Giovanni Becali, la plecarea spre Turcia.

