Ouzounidis, plin de nervi la conferinţă: „Nu ne folosim deloc creierul“

Universitatea Craiova a dezamăgit, din nou, în prima manșă din turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Alb-albaştrii au pierdut cu scorul de 1-0 în Albania, în faţa modestei formaţii FK Laci, iar jocul prestat şi atitudinea băieţilor au fost criticate chiar de către antrenorul grec, Ouzounidis.

Sunt foarte dezamăgit, nu doar de rezultat, ci de joc. Aștept mult mai mult de la jucătorii mei. Facem mereu aceleași greșeli. Asta înseamnă că nu ne folosim creierul! Dar suntem foarte norocoși. Asta le-am spus jucătorilor, că avem mare noroc pentru că mai există meciul retur. E o a doua șansă. Sunt extrem de dezamăgit, fiecare jucător trebuie să mediteze acum la ceea ce au făcut pe teren.

În primul rând eu sunt responsabil, eu i-am băgat pe teren pe acești jucători, dar și ei trebuie să se gândească la ceea ce fac.În Europa, dacă nu ești concentrat, dacă nu fructifici șansele care apar, te costă. Nu se poate să ratezi așa.Iar la faza golului lor…nu e normal să greșești așa. Nu am făcut un fault, nu am făcut nimic să stopăm atacul. Am mai zis, cred că mintea jucătorilor nu a fost la acest meci. Iar în Europa nu poți câștiga meciuri așa”, a declarat Marinos Ouzounidis după meci.

Citeşte şi: Ne-am făcut viața grea! Știința a jucat slab cu Laci și a pierdut la limită meciul tur