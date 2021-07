CFR Cluj, calificare cu multe emoţii în turul secund al Ligii Campionilor

CFR Cluj s-a calificat dramatic în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă cu 2-1 (0-0, 2-0) de formaţia bosniacă Borac Banja Luka, într-un meci care a avut nevoie de prelungiri, marţi seară, pe Gradski Stadion din Banja Luka. Partida a contat pentru manşa secundă a primului tur preliminar al competiţiei.

Alexandru Chipciu a adus golul calificării, în min. 118, cu un şut superb, care l-a surprins pe portarul gazdelor. Stojan Vranjes (60), fost jucător al CFR-ului, şi Panagiotis Moraitis (64) au înscris golurile campioanei Bosniei.

Din acest sezon al cupelor europene nu mai este valabilă regula golurilor marcate în deplasare, în caz de egalitate la general după două partide urmând să se joace prelungiri, iar în caz că egalitatea persistă, să se execute lovituri de departajare.

Campioana României a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, dar cinci minute de neatenţie au dat aripi gazdelor, o echipă modestă, dar agresivă, care şi-a jucat şansa cu ardoare, în faţa unei formaţii clujene care a evoluat fără convingere, fără vlagă în unele momente. Într-un final, totul a ieşit aşa cum trebuia, iar CFR a acces în turul al doilea din Ligă.

Borac: Nikola Cetkovic – Sinisa Dujakovic (46, Milan Vusurovic), Djordje Milojevic (75, Aleksandar Subic), Marko Jovanovic (88, Donald Molls Ntchamda), Djordje Cosic – Aleksandar Vojnovic, Amar Begic (104, Dejan Meleg) – Dino Coric, Stojan Vranjes, Goran Zakaric – Panagiotis Moraitis (99, Ante Zivkovic). Antrenor: Marko Maksimovic.

CFR Cluj: Giedrius Arlauskis – Cristian Manea, Rachid Bouhenna, Mike Cestor, Mario Camora – Jonathan Rodriguez, Runar Mar Sigurjonsson – Valentin Costache (67, Alexandru Chipciu; 120, Ovidiu Hoban), Ciprian Deac, Adrian Păun (80, Claudiu Petrila; 120, Iasmin Latovlevici) – Billel Omrani (80, Gabriel Debeljuh). Antrenor: Marius Şumudică.

CFR o va înfrunta în turul al doilea preliminar pe Lincoln Red Imps (Gibraltar), care a trecut de Fola Esch (Luxemburg), după 2-2 în primul meci şi 5-0 pe teren propriu. Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 20 sau 21 iulie, iar revanşa e programată la Cluj-Napoca, pe 27 sau 28 iulie.

„Niciodată în viaţa mea n-am avut atâtea ocazii de a marca“

Marius Șumudică a declarat după retur că echipa mai bună s-a calificat, dar că fanii au făcut diferența pentru Borac în retur. De asemenea, acesta s-a mirat şi de numărul extrem de mare de ocazii irosite de echipa sa atât în acest meci, cât şi în cel din tur.

„În primul rând vreau să felicit publicul de aici. Mi-aş dori să am şi eu un public la fel la Cluj, să am suporterii alături de mine. În acest meci s-a văzut clar ceea ce înseamnă aportul suporterilor. Şi la unele decizii ale arbitrilor s-a văzut presiunea pusă din partea publicului, dar toată lumea poate să greşească. Asta e viaţa. Într-un final, cred că s-a calificat echipa mai bună. Am jucat un fotbal bun. Cred că trebuia să închidem această calificare din prima manşă, când am avut o sumedenie de ocazii. Acum la fel, am avut peste 9 sau 10 ocazii mari de a marca, dintre care două bare. Ăsta-i fotbalul. Era în ultimul minut, la alunecara lui Cestor, să ajungem iar la penaltiuri, la o loterie. Vreau să felicit şi echipa adversă“, a spus Şumudică, la finalul partidei cu Borac.

Sunt antrenorul acestei echipe de o lună, în care am disputat trei meciuri oficiale, dar niciodată în viaţa mea n-am avut atâtea ocazii de a marca. Niciodată, și sunt antrenor de 17 ani. Am avut peste 30 de situaţii de a marca în cele trei meciuri, ceea ce înseamnă că echipa joacă. E datoria mea să-i duc până acolo, dar de-acolo trebuie să fim mai concentraţi.

Am marcat un gol superb de la distanţă şi n-am fost în stare să marcăm de la un metru sau doi metri. Dacă nu era scoasă această regulă (n.r. renunțarea la regula golului în deplasare), la Cluj trebuia să fie vreo 7-1 şi azi trebuia să fie vreo 6,7 – 0, fără să marcheze ei. Trebuie să fii realist. Nu mă puneţi într-o situaţie proastă, să vă dau răspunsul greşit. Pentru că vă respect şi respect această ţară“, a adăugat antrenorul CFR-ului.

