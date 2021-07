Roberto Mancini: „Băieţii au fost formidabili, sper că Italia este în sărbătoare“

După victoria obţinută de Squadra Azzurra, cu 3-2 la loviturile de departajare, în faţa reprezentativei Angliei, selecţionerul Roberto Mancini a fost extrem de emoţionat în momentul interviurilor. Acesta şi-a „ridicat în slăvi“ jucătorii şi s-a bucurat pentru că trofeul a ajuns în Italia.

„Aceşti băieţi au fost formidabili! Sunt foarte fericit, pentru că echipa a jucat bine şi meritam să câştigăm. Am fost dezamăgit că am ajuns până la loviturile de departajare, trebuia să ucidem meciul mai devreme, însă sunt foarte mulţumit pentru toţi italienii din întreaga lume. Am reuşit să le oferim o lună de succese, de bucurie şi suntem cu adevărat fericiţi pentru asta. Suntem încântaţi pentru poporul italian, pentru că merita după această perioadă atât de dificilă.

Am fost curajoşi, cu adevărat curajoşi. Am încasat acel gol rapid, iar asta ne-a pus în dificultate, însă după aceea am dominat întâlnirea. În această seară suntem fericiţi, este important pentru toată lumea, pentru toţi suporterii. Sper că în Italia este sărbătoare“, a punctat Mancini, cu multe emoţii în glas.

Mancini a subliniat, totodată, că lacrimile pe care le-a vărsat imediat după încheierea finalei s-au datorat „emoţiei de a fi realizat un lucru incredibil, emoţiei de a-i vedea pe băieţi sărbătorind, de a-i vedea, de asemenea, pe fani, sărbătorind în tribune.

„Jucătorii au fost buni pe teren, au făcut un EURO grozav, dar mai presus de toate au dat dovadă de un spirit remarcabil. Asta arată că sunt băieţi foarte buni, care au creat cu adevărat ceva şi au foarte mult respect unul faţă de celălalt”, a mai spus Roberto Mancini.

Dezamăgire uriaşă la Londra

De partea cealaltă, în tabăra Angliei, dezamăgirea este extrem de mare, mai ales că finala s-a disputat pe teren propriu. Selecţionerul Gareth Southgate consideră că elevii săi trebuie să fie mândri pentru parcursul pe care l-au avut la EURO 2020.

„Jucătorii au dat totul, nu doar în această seară, ci pe parcursul întregului turneu. Trebuie să ţină capul sus. Este o echipă care a dat ţării nopţi incredibile. În această seară este greu de măsurat suferinţa de a nu oferi Angliei trofeul dorit. Vă puteţi imagina atmosfera din vestiar. Este greu de spus în cuvinte ceea ce simt, însă sunt foarte mândru de jucători, care au dat totul. Ceea ce ei (jucătorii) trebuie să ştie, este că nu sunt singuri, au câştigat şi au pierdut împreună. Eu sunt cel care am ales jucătorii pentru loviturile de departajare, nu ei au fost cei care au decis cine execută. Le-am exersat la antrenament şi i-am ales pe cei mai buni executaţi pe care i-am avut pe teren în momentul acela.

Jucătorii trebuie să fie mândri. Au scris mai multe pagini de istorie, au jucat atât de bine în prima repriză, într-o finală cu atâta pasiune. Nu au reuşit să ţină suficient mingea în a doua repriză, iar asta a făcut ca presiunea să crească. Acesta este un lucru în care trebuie să progresăm. Dar acum nu este momentul să facem o analiză aprofundată„, a subliniat Southgate.

Selecţionerul Angliei a ţinut totodată să felicite Squadra Azzurra pentru succesul de la EURO 2020 şi pentru toate evoluţiile sale de la această competiţie.

„Trebuie să felicităm Italia, care a fost excelentă pe tot parcursul turneului şi care, în această seară, a ştiut să folosească mingea mai bine decât noi. Din punct de vedere defensiv, au fost suficient de buni pentru a ne împiedica să creăm ceva în apropierea porţii lor”, a spus Gareth Soutghate.

Donnarumma, jucătorul turneului!

Gianluigi Donnarumma, portarul selecţionatei Italiei, a fost ales cel mai bun jucător al Campionatului European. Fostul portar al Milanului a fost decisiv în succesul Italiei, reuşind să apere două dintre penalty-urile englezilor în finală (cele executate de Jadon Sancho şi Bukayo Saka).

„Este un vis, nu ştiu ce să spun. Este excepţional, am scris istorie. Meritam acest succes, chiar dacă nimeni nu a crezut în noi, însă iată că am reuşit. La loviturile de departajare am fost liniştit, ştiam ceea ce sunt capabil să fac”, a declarat Donnarumma.

Goalkeeper-ul italian a încasat doar patru goluri în cele şapte partide disputate de naţionala ţării sale la EURO 2020, reuşind să-şi păstreze poarta „imaculată“ în toate cele trei meciuri din faza grupelor, cu Turcia (3-0), Scoţia (0-0) şi Cehia (1-0).

Fundaşul italian Leonardo Bonucci a fost desemnat, la rândul său, cel mai valoros jucător al finalei EURO 2020.

