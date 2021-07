Euro 2020 / Gareth Southgate, despre finala cu Italia: „Cel mai mare test imaginabil“

Selecţionata Angliei s-a calificat în finala EURO 2020, în urma victoriei reuşite în faţa Danemarcei, cu scorul de 2-1, după prelungiri, miercuri seara, pe stadionul „Wembley“, în a doua semifinală a competiţiei. Selecţionata Albionului va întâlni Italia în prima sa finală la EURO şi a doua din istorie, după ce a cucerit titlul mondial în 1966. Ultimul act de la EURO 2020 se va juca duminică, de la ora 22.00, pe stadionul „Wembley“.

Gareth Southgate: „Cred că merităm această calificare“

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a fost foarte bucuros după victoria cu Danemarca, din semifinale.

„Eu cred că jucătorii mei au ştiut să răspundă la ceea ce ştiam că va fi o seară complicată. Până în semifinale, noi am avut un parcurs fără probleme, dar ştiam că la un moment vom încasa un gol şi va trebui să răspundem. Danemarca ne-a presat bine şi a marcat un super gol. Dar la raportul de forţe, numărul de intervenţii pe care portarii au fost nevoiţi să le facă şi lungile perioade, mai ales în repriza secundă, noi am fost mai periculoşi. Cred că merităm această calificare“, a punctat Southgate.

„Le-am spus jucătorilor înainte de meci că au găsit întotdeauna o modalitate de a câştiga în ultimii ani, indiferent de scenariu, fie că am condus sau am fost conduşi, în prelungiri sau la penaltiuri. Am vrut ca ei să aibă încredere. Am fost foarte dominatori în ultima jumătate de oră şi am avut mai multă energie decât ei. Danemarca a făcut cinci schimbări rapid şi nu mai putea face în prelungiri. În timp ce noi avem o bancă de rezerve care ne permite să fim în poziţia în care suntem“, a mai spus el.

Cât despre finala cu Italia, Gareth Southgate a spus că „va fi cel mai mare test pe care Anglia şi-l poate imagina“: „Cu Danemarca am păstrat bine mingea, în ciuda presiunii, dar cu Italia va trebui să o facem şi mai bine, pentru că este mult mai puternică. Va trebui să găsim soluţii! Danemarca nu a pierdut decât patru meciuri din 30 disputate înainte de meciul cu noi, iar Italia stă şi mai bine. Este o echipă de înalt nivel de cel puţin doi ani. I-am urmărit, i-am observat bine. Este o echipă care joacă cu multă energie şi stil. Este greu să marchezi cu ei. Ei merită să fie în finală după ce au învins echipe precum Belgia şi Spania. Pentru noi este cel mai mare test pe care ni-l putem imagina, dar trebuie să ne pregătim. Va fi o oportunitate formidabilă pentru noi să-i întâlnim“.

Kasper Hjulmand: „Viitorul nostru este plin de speranţă“

La rândul său, selecţionerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, a felicitat Anglia pentru calificarea în finala turneului final şi a afirmat că „viitorul echipei sale este plin de speranţă“.

„Bravo Angliei pentru finală! Dar în primul rând vreau să-l felicit pe colegul meu, Gareth Southgate, pentru modul în care lucrat, cu mulţi tineri jucători, la valorile pe care le-a adus echipei. A făcut o treabă foarte bună într-o funcţie dificilă. Noi suntem decepţionaţi, evident, şi este foarte greu pentru mine să vorbesc imediat. Poate că va fi mai uşor peste câteva zile. Am fost foarte aproape de finală. Nu-mi găsesc cuvintele pentru a descrie cât de mult admir acest staff şi aceşti jucători, după ce am traversat împreună atâtea încercări. Noi avem doi jucători care şi-au salvat un coechipier (Christian Eriksen, victima unui stop cardiac în primul meci – n.r.), am jucat un fotbal bun“, a spus tehnicianul nordicilor.

„Sunt recunoscător faţă de Danemarca, pentru că aveam nevoie de acest suport, de această empatie. Am primit multă susţinere şi este incredibil. Viitorul nostru este plin de speranţă! Aceşti băieţi sunt minunaţi şi naţiunea poate să fie mândră de ei. Este o echipă incredibilă, care a făcut o treabă incredibilă, câştigând respectul întregii ţări“, a adăugat Kasper Hjulmand.

Citeşte şi: Euro 2020 / Anglia și-a câștigat locul din finală cu multă sudoare. Danemarca s-a ținut bine!