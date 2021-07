Victorios în Ligă, Şumudică este cu gândul la Supercupă: „Craiova, o echipă puternică“

CFR Cluj a obținut marţi seară o victorie clară pe teren propriu, scor 3-1, în manşa întâi a primului tur preliminar din Liga Campionilor, împotriva formației Borac Banja Luka. Golurile campioanei României au fost marcate de Omrani (’11), Deac (28′) şi Sigurjonsson (’60), respectiv Moraitis (’45+1).

CFR Cluj: Arlauskis – Susic (’79, Manea), Bouhenna, Cestor, Camora – Sigurjonsson, Rodriguez – Costache (’61, Chipciu), Deac, Păun (’67, Petrila) – Omrani (’67, Debeljuh). Antrenor Marius Şumudică.

Borac Banja Luka: Lakic – Coric, Milojevic, Cosic, Subic (’68, M. Jovanovic) – Vojinovic (’61, Begic), Meleg (’74, Molls) – Zakaric, Vranjes, Ziljkic (’74, Vusurovic) – Moraitis (’68, Zivkovic). Antrenor: Marko Maksimovic.

Manşa secundă este programată marţi, 13 iulie, de la ora 21.00, în Bosnia.

Marius Şumudică: „Lipsește ritmul de joc!“

La finalul meciului, antrenorul CFR-ului, Marius Șumudică, s-a arătat mulțumit de joc, dar consideră că nu s-a jucat calificarea.

„Dacă ne vom culca pe o ureche că ne-am calificat, vă dați seama ce ne așteaptă. Va trebui să fim foarte inteligenți și să menținem acest avantaj de două goluri. Îmi pare rău de golul primit! Sperăm să nu mai facem astfel de greșeli în deplasare. Dacă intram cu 2-0 la pauză, cu siguranță mai marcam cel puțin o dată, iar la 3-0 puteam spune că suntem aproape calificați. Am jucat un fotbal frumos, am avut 4-5 situații clare de a marca. Lipsește ritmul de joc. A fost primul joc, o presiune teribilă. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, exprimarea, am avut o sumedenie de ocazii. E clar că sunt lucruri pe care le-am lucrat, le vom lucra în continuare, pentru că trebuie să profit de calitățile acestor jucători“, a declarat Şumudică, la Digi.

„Ne așteaptă un meci extrem de dificil cu cei din Craiova“

În următorul meci, CFR Cluj o va întâlni pe Universitatea Craiova în Supercupa României, disputa fiind programată sâmbătă, de la ora 20.00, pe Arena Naţională. Confruntarea asta îl sperie puţin pe Marius Şumudică, pentru că ştie că jocul echipei sale nu este pus la punct, iar Ştiinţa este o echipă care poate câştiga trofeul.

„Ne așteaptă un meci extrem de dificil cu cei din Craiova, o echipă puternică. Sper să elimin entuziasmul jucătorilor mei după această partidă, iar la jocul cu Craiova să revenim cu picioarele pe pământ. La trei zile vom juca cu Banja Luka, ne așteaptă un drum greu avionul, nu va fi ușor, dar avem un avantaj oarecum confortabil. Pentru mine este mult mai importantă o calificare și să mergem cât mai mult în Champions League decât să luăm Supercupa. Asta nu înseamnă că ne vom da la o parte. Vom schimba niște jucători… De abia a început tăvălugul, avem mult de muncă“, a declarat Șumudică.

