Armin Gremsl a trecut probele. Portarul austriac a semnat cu FCU Craiova!

După câteva zile de pregătire în Slovenia, Armin Gremsl i-a convins pe oficialii lui FCU Craiova să-i întocmească un contract. Portarul austriac de 26 de ani şi 1.90 metri a evoluat ultima dată la SKN St. Polten şi este evaluat de Transfermarkt la 200.000 de euro.

Armin Gremsl a declarat că este încâtat de șansa oferită. El a transmis că este nerăbdător să joace pentru formația lui Adrian Mutu.

„Sunt foarte fericit că am semnat. Încă din prima clipă m-am simțit bine aici, sunt încântat. Am fost aici în probe inițial, am simțit o conexiune puternică cu staff-ul, cu coechipierii. Mi-au plăcut antrenamentele, sunt nerăbdător să începem treaba. Toți de aici sunt foarte politicoși, avem un grup bun. Sunt nerăbdător să joc, am auzit că fanii echipei sunt fantastici, abia aștept să ajung la Craiova”, a declarat Armin Gremsl, pentru pagina oficială de Facebook a clubului din Bănie.

Înainte să ajungă la FCU, Armin Gremsl mai bifase o singură experiență în afara Austriei, în Cipru, la Doxa Katokopias (2017 – 2020).

Armin Gremsl este al şaptelea jucător sosit în această vară la FCU Craiova. Nou promovata i-a mai transferat până acum pe Juan Bauza, Pedro Machado, Samuel Asamoah, Mamadou Bagayoko, Dominik Kovacic şi Marko Gajic.

Citeşte şi: Pandurii au trecut la treabă. Cojocaru: „Vrem să construim o echipă puternică!“