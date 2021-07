Bogdan Stelea, înţepături pentru FRF: „Am făcut minimum necesar din ce se putea face“

Fostul portar al echipei naţionale a României, Bogdan Stelea, a declarat, astăzi, că ar fi fost culmea ca România să aibă probleme în organizarea la Bucureşti a celor patru meciuri din cadrul EURO 2020 la câte ajutoare a avut.

„Ar fi fost culmea să nu reuşim această organizare bună la câte ajutoare am avut. Ne subestimăm destul de tare dacă ne gândim că ar fi trebuit să avem probleme mari. Părerea mea este că am făcut minimum necesar din ce se putea face. Să nu uităm că acest Campionat European a venit la noi un an mai târziu. Nu ştiu dacă în 2020 am fi fost la fel (n.r. – de pregătiţi). Nu ştiu ce ar fi fost. Sentimentul meu e de frustrare pentru că nu ne calificăm la turnee finale în general… nu neapărat că nu ne-am calificat la turneul final desfăşurat la Bucureşti“, a spus Stelea, citat de Agerpres.

„Există posibilitatea ca eu să antrenez“

Fostul portar a menţionat că se va implica într-un proiect al Federaţiei Olimpice Române de atragere către fotbal a copiilor din zona Pantelimon.

„În cadrul Fundaţiei Olimpice Române există un proiect din 15 septembrie prin intermediul căruia copiii din cartierele învecinate să vină aici (n.r. – la Centrul Sportiv Ion Ţiriac) să practice gratis fotbalul. Există posibilitatea ca eu să antrenez, să coordonez o grupă de copii. Dar important este să aducem cât mai mulţi copii să joace fotbal aici“, a explicat Bogdan Stelea.

Citeşte şi: Euro 2020 / Ovidiu Haţegan, desemnat al patrulea oficial la semifinala Anglia – Danemarca