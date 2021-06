Euro 2020 / Frank de Boer, după eliminarea Olandei: „Eu sunt cel responsabil“

Selecţionerul Olandei, Frank de Boer, şi-a asumat responsabilitatea pentru eliminarea de la EURO 2020, în urma eşecului suferit în faţa Cehiei (scor 0-2), duminică, la Budapesta, în optimi.

„La final, eu sunt cel responsabil. Puteţi să mă învinuiţi, trebuie să mă privesc în oglindă. Nu a fost cel mai bun meci al nostru, nu pentru faptul că nu am dominat. Chiar şi în zece, în repriza a doua am reuşit să ne creăm ocazii, dar nu am fost buni în această seară. Jucătorii nu au evoluat la cel mai bun nivel al lor“, a declarat Frank de Boer.

Întrebat dacă rămâne la timona „Portocalei mecanice“, Frank de Boer a spus: „Cred că acest grup este puternic şi poate reuşi lucruri mari. Acum sunt sub efectul înfrângerii şi vreau să înghit mai întâi această pilulă amară. Apoi vom vedea ce se va întâmpla“.

Selecţionata Cehiei s-a calificat în sferturi la EURO 2020 după ce a dispus cu 2-0 de Olanda. Golurile au fost marcate de Tomas Holes (’68) ş Patrik Schick (’80).

Cehii, vicecampioni continentali în 1996, vor lupta pentru accederea în semifinale cu echipa Danemarcei, pe 3 iulie la Baku.

Citeşte şi: Euro 2020 / Selecționerul Belgiei a dezvăluit cheia succesului din meciul cu Portugalia