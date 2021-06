Liderul clasamentului FIFA, Belgia, s-a calificat în sferturile Euro 2020 după ce a învins Portugalia, campioana en-titre, cu 1-0. Selecționerul „diavolilor roşii“, Roberto Martinez, a dezvăluit cheia succesului din jocul cu lusitanii.

„Am avut o concentrare incredibilă şi ne-am apărat foarte bine. Am marcat un gol foarte bun. În a doua repriză, cu cât Portugalia devenea mai periculoasă, a trebuit să arătăm o mentalitate incredibilă. Totul a fost despre a fi disciplinaţi şi abili tactic. Nu ne-am pierdut niciodată concentrarea şi au fost momente dificile. Ţinând cont de felul în care Portugalia a împins spre victorie până la final, acest lucru îmi dă o satisfacţie incredibilă. De asta are nevoie o echipă câştigătoare. Ştim talentul pe care îl avem, dar toate celelalte elemente de care ai nevoie au fost arătate astăzi“, a declarat Martinez.

În urma victoriei aduse de Thorgan Hazard în minutul 42, Belgia va da piept cu Italia, pe 2 iulie, la Munchen.

Fernando Santos: „Suntem cu toţii trişti“

De partea cealaltă, selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a fost foarte dezamăgit.

„Sunt jucători care plâng, iar unii dintre portughezi sunt dezamăgiţi şi trişti, cu siguranţă. Suntem cu toţii trişti pentru că jucătorii au dat totul. Au muncit foarte mult. O înfrângere este o înfrângere, nu prea ştiu ce să spun. Am fost convinşi că putem ajunge în finală, dar asta nu s-a întâmplat. Nu există dreptate sau nedreptate. Există cel care înscrie şi cel care nu înscrie. Şi, din păcate, am primit un gol şi nu am reuşit să marcăm. Aşa este fotbalul“, a declarat Fernando Santos.

