Gică Craioveanu: „Sper să avem un sezon bun și, de ce nu, să fim campioni“

Prezent în cantonamentul Universității Craiova din Austria, Gică Craioveanu, directorul de imagine al Științei, a subliniat că rezultatele din jocurile amicale nu sunt edificatoare. El a punctat că importantă este pregătirea în sine și ce urmează în campionat.

„Sunt din nou în cantonament, după mulți ani. Acum doi ani am fost într-un cantonament superb și după am avut un sezon destul de bun. Îmi aduc aminte că rezultatele nu au fost unele foarte bune în pregătiri. Este greu să ai rezultate, pentru că în principal este atinsă pregătirea fizică. Trebuie să te pui la punct și să ajungi la începutul campionatului, în cazul de față al Supercupei, în cele mai bune condiții. Am spus-o mereu: meciurile amicale nu contează! Contează ce faci în meciurile oficiale“, a declarat Gică Craioveanu, pentru site-ul clubului.

Îi place „mixul“ de la echipă

Făcând strict referire la amicalul cu FC Ufa, pierdut cu 2-0, fostul mare atacant al României a spus că trebuie văzute și lucurile pozitive.

„Cu Ufa a fost un meci tipic de pregătire, în care echipa a încercat să aibă o posesie bună. Dinamica, după aceste zile, nu e rea, s-a vrut, dar parcă rușii au fost mai inspirați ca noi. Noi am avut două ocazii, prin Ofosu și Markovic, iar ei au marcat la prima fază de poartă. Apoi e greu să întorci un rezultat. Un lucru pozitiv este că am văzut forte mulți puști buni, talentați și cred că este bună amestecătura asta între jucătorii cu foarte mare experiență și acești tineri care vin din spate. Sper ca ei să ajute echipa, să avem un sezon bun și, de ce nu, să fim campioni“, a spus Gică Craioveanu.

Amintiri frumoase din vremuri apuse

„Grande“ a făcut o comparație între pregătirea fizică de se face în prezent și cea din perioada în care activa el ca jucător. Nu au lipsit momentele hazlii!

„E foarte diferit modul de lucru de acum. Noi făceam antrenamente foarte fizice, alergam câte 10-12 km la o ședință. Îmi aduc aminte cu Marian Bondrea, cu Piți, că alergam câte 6 km în sus și 6 în jos. Era foarte greu! Acum se pune foarte mult accent pe intensitate. Sunt antrenamente scurte, dar foarte tari. Sincer, mie îmi plac mai mult antrenamentele actuale decât cele de pe vremea noastră. Se folosește mult mingea, dar e totul intens. Sunt sprinturi, ești tot timpul în contact cu mingea, trebuie să te demarci și să oferi altceva“, a explicat Gică Craioveanu.

„Noi alergam fără minge, uneori cu sacii de nisip. Îmi aduc aminte de Marian Bondrea că ne-a pus să facem hora unirii cu mingea medicinală în brațe (râde – n.r.). Incredibil! Erau alte timpuri. Îmi aduc aminte și cu Sorin Cârțu principal. Îl avea preparator fizic pe nea Fane Cioacă, profesor de atletism, și cu asta spun totul“, a completat oficialul Științei.

Îi plac transferurile făcute până acum

Întrebat despre jucătorii cooptați în această vară, Gică Craioveanu a spus:

„Mie mi se pare că s-au făcut două-trei achiziții bune. Doi sunt jucători cu foarte mare experiență. Lazar este un portar care a venit să-i pună probleme lui Mirko și lui Popică. Apoi a venit Găman, care aduce un plus de experiență, aduce știința jocului. E un fotbalist care a demonstrat că este foarte bun. Și îmi plac puștii care vin din spate. Eu zic că avem o amestecătură foarte bună între veterani și puști“.

Este cu gândul la performanțe

Gică Craioveanu s-a arătat optimist în privința noului sezon și l-a apreciat pe antrenorul Marinos Ouzounidis.

„CFR Cluj are o foarte mare experiență, FCSB are jucători foarte talentați, iar noi avem un pic din amândouă. De asta sunt mai încrezător în anul acesta decât în anii trecuți. Avem premise să facem un sezon bun! Ai un antrenor cu experiență, în unele meciuri chiar mi-a demonstrat că este un antrenor perfect pentru Universitatea Craiova. Au fost și meciuri mai puțin bune, dar, totuși, eu cred că finala Cupei ne-a ajutat foarte mult. Ne-a dat încrederea pentru acest sezon“, a punctat „Grande“.

Supercupa este un trofeu important

Gică Craioveanu a vorbit și despre primul meci al noului an competițional, Supercupa României, în care Universitatea Craiova o întâlnește, pe 10 iulie, pe campioana CFR Cluj.

„Supercupa este un trofeu important pentru noi, pentru ei și pentru orice echipă din România. E, practic, meciul care opune cele mai bune echipe ale sezonului trecut. Am încredere în băieți că vor ajunge la ora jocului inspirați și am încredere în Mister. Un meci ca ăsta îți dă un moral foarte bun pentru viitorul sezon. Îți demonstrează că ești la fel sau mai bun decât marii adversari pe care îi vom avea în acest an. Pentru unii mai este și dorința de revanșă, pentru că a fost acel meci pierdut din Supercupă, a mai fost și acea finală de campionat, în care ne puseserăm mari speranțe, mai ales după golul acela al lui Nistor, dar uite că nu a fost să fie. Cred că toți jucătorii au această dorință de revanșă. Aceasta trebuie dusă cu cap, nu să te arunci aiurea“, a comentat conducătorul oltean.

Cât despre advarsarele din Conference League, Laci sau Podgorica, Craioveanu a spus: „Nu am nicio preferată. Eu zic că suntem peste amândouă formațiile. Avem o echipă mult mai bună, jucători mult mai talentați, avem internaționali care sunt la un nivel foarte bun și de asta nu mă preocupă acest joc“.

„Sunt cel mai fericit că revin suporterii“

Gică Craioveanu este încântat că suporterii vor reveni în tribune în noul sezon.

„Sunt cel mai fericit că revin suporterii. Eu am avut norocul să fiu un jucător foarte iubit, pe care publicul îl voia tot timpul în teren și știu cât contează suporterii. Cred că noi, Craiova, am suferit cel mai mult că nu am avut publicul în spate. Mă bucur și pentru ei. Vorbesc foarte mult cu băieții de la Peluza Nord și au această dorință de a reveni și de a împinge echipa de la spate și mai ales în momentele grele, pentru că ele vor exista de-a lungul unui sezon“, a mai încheiat Gică Craioveanu.

Citește și: David Lazar: „Vom lupta pentru fiecare trofeu în parte!“ (VIDEO)