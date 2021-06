Valerică Găman: „Ar fi superb să devin campion cu Universitatea Craiova!“

Noul fundaş central al Universităţii Craiova, Valerică Găman, a vorbit astăzi despre transferul său la formaţia alb-albastră. Originar din Băileşti, fotbalistul de 32 de ani a explicat cum au decurs negocierile cu oficialii Ştiinţei şi ce aşteptări are din partea colegilor.

„Am venit cu gândul de a face treabă bună, de a mă integra cât mai repede în grup. Nu vreau să fac declaraţii pompoase, pentru că ştiu ce aşteaptă toată lumea de la noi. Vedeţi cum este fotbalul? Este imprevizibil. Într-adevăr, în urmă cu o lună marcam împotriva Craiovei în finala Cupei, iar acum sunt aici. Nu mă gândeam. Negocierile au început la zece zile după finala Cupei, au fost corecte şi până la urmă am semnat cu echipa care m-a dorit cel mai mult. Familia mea se aştepta să semnez, mai ales că ei ştiau gândul meu de a mă întoarce acasă, la Craiova, unde am domiciliul. Am 32 de ani şi vreau ca ultima parte a carierei să joc în faţa craiovenilor. Cu majoritatea băieţilor mă cunosc, ne-am intersectat în teren în Liga 1, cu unii şi pe la naţională. Sper să mă accepte, să mă integrez cât mai repede, pentru că ţelul este comun, iar interesele echipei primează în faţa oricărui individ“, a declarat Valerică Găman, pentru site-ul clubului.

„Sunt premise pentru o defensivă de fier. Eu nu am venit aici să iau locul nimănui. Am venit să mă pun la dispoziţia clubului şi a antrenorului, iar dacă se va apela la serviciile mele şi se va decide să joc o să o fac cu mare plăcere“, a completat noul jucător al grupării din Bănie.

Valerică Găman: „Titlul este ceva aparte“

Întrebat cum ar fi să devină campion cu Universitatea Craiova, Valerică Găman a spus:

„Ar fi superb. Dintre toate cele trei trofee pe care le-am câştigat în România, cel mai de preţ este titlul. Este un sentiment special şi aş vrea să-l retrăiesc. Şi o Cupă este frumoasă, dar pentru băieţii din lot care nu au câştigat campionatul le spun că titlul este ceva aparte. Cred că va fi un campionat mult mai bun decât cel încheiat, pentru că intră şi echipe de tradiţie în prima ligă. Uitaţi-vă, reapare şi Farul… Va fi interesant de văzut. Nu pot să mă pronunţ de acum cine va lupta pentru titlu, dar cred că va fi interesant“.

„Orice Trofeu este important“

Cât despre Supercupa cu CFR Cluj, din 10 iulie, Valerică Găman a punctat:

„Orice trofeu este bun în cariera unui jucător, a unui antrenor şi a clubului în general. Sunt 90 de minute în care cine va intra în teren trebuie să dea totul şi cred că le va face o bucurie în plus suporterilor“.

În privinţa viitoarei bătălii din Conference League, Valerică Găman nu s-a arătat impresionat de viitoarele adversare, Laci şi Podgorica.

„Nu am amănunte despre echipele din Conference League, nu sunt aşa cunoscute. Cred că noi suntem favoriţi împotriva oricărei echipe dintre cele două“, a spus Valerică Găman.

În încheiere, Valerică Găman le-a transmis şi fanilor Ştiinţei un mesaj:

„Sper ca suporterii să fie alături de noi şi să ne susţină. Credeţi-mă, contează enorm când eşti în teren şi auzi o încurajare“.

