Antoine Conte a intrat sub comanda lui Ouzounidis: „Îmi doresc să câştig titlul!“

Ultimul jucător cooptat de Universitatea Craiova, Antoine Conte, a intrat sub comanda lui Marinos Ouzounidis în cantonamentul din Austria. Fotbalistul francez de 27 de ani, crescut de PSG, a afirmat că este bucuros că a semnat cu Ştiinţa. Antoine a punctat că este gata să pună umărul la realizarea marelui vis al oltenilor, câştigarea titlului.

„Sunt bucuros că am semnat cu Universitatea. Sunt foarte bucuros că am această oportunitatea de a juca la Craiova. Ştiu că este un club mare din România, cu o istorie bogată şi care în fiecare an se luptă să câştige campionatul. Cu siguranţă îmi doresc să câştig titlul. Întreaga echipă şi întreg staff-ul vrea asta şi de aceea am venit şi eu“, a declarat Antoine Conte, pentru site-ul grupării alb-albastre.

Antoine Conte este al patrulea jucător transferat de Universitatea Craiova în această vară. Oficialii olteni i-au mai cooptat pe David Lazar, Alexandru Mărieş şi Valerică Găman.

