Euro 2020 / Roberto Martinez, după victoria cu Finlanda: „Mă simt printre îngeri!“

Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez, a declarat că se simte ca printre „îngeri“ după victoria cu Finlanda, scor 2-0, de luni seară, de la Sankt Petersburg, de la Euro 2020.

„Am tras multe învăţăminte. Singura notă negativă o reprezintă forfait-ul pentru restul turneului a lui Timothy Castagne (accidentat la faţă). Am jucat trei meciuri diferite, trei stiluri diferite. Am apreciat atitudinea profesionistă a jucătorilor. În prima repriză, nu am fost departe de a înscrie. Trebuie să felicit Finlanda pentru apărarea sa. Noi am făcut diferenţa din punct de vedere fizic“, a spus tehnicianul spaniol.

„Într-o echipă, dacă fiecare jucător îşi poate îmbunătăţi jocul, atunci şi echipa face la fel. Dacă fiecare jucător îşi înţelege bine rolul, atunci echipa se întăreşte. Acum, vrem să profităm de performanţele individuale pentru a ne întări performanţele colective. Mă simt printre îngeri. Înaintea turneului, îmi doream nouă puncte şi ca accidentaţii mei să revină în competiţie. Axel şi Kevin nu au disputat meciurile amicale, iar Eden doar opt minute. Faptul că au jucat 90 de minute Axel şi Eden, iar Kevin aproape tot atât a fost situaţia perfectă pentru a merge în optimile de finală“, a adăugat Roberto Martinez.

Belgia a câştigat Grupa B de la Euro 2020, încheind cu 9 puncte după trei victorii în tot atâtea meciuri. Finlanda a încheiat pe locul 3, cu 3 puncte, şi păstrează şanse de calificare în optimi de finală.

Belgia va juca în optimi de finală la Sevilla, pe 27 iunie, contra unei echipe care a încheiat grupa sa pe locul 3.

