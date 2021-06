Euro 2020 / Luis Enrique: „Aspirăm să terminăm primii în grupă“

Naţionala Spaniei a dezamăgit prin rezultatul de egalitate, 0-0, înregistrat luni seară, la Sevilla, în compania Suediei, în jocul de debut în Grupa E de la Euro 2020. La finalul jocului, selecţionerul ibericilor, Luis Enrique, a declarat că aspiră în continuare să termine pe primul loc şi că nu se va abate de la planul său de joc.

„Nu-mi voi schimba planul. Vom încerca să jucăm în aceeaşi manieră la fiecare meci. Vom fi pregătiţi să jucăm cel mai bun fotbal al nostru, chiar dacă sunt întotdeauna lucruri de îmbunătăţit. Acesta va fi obiectivul nostru pentru următorul meci. Dar astăzi (luni – n.r.) a fost un meci pe care l-am fi putut pierde dacă aveam ghinion. Ne mai rămân două meciuri în grupă şi aspirăm să terminăm primii. Dar dacă nu vom reuşi, vom încerca să fim pe locul 2. Dacă nici aşa, atunci cea mai bună a treia echipă pentru a ne califica în faza următoare. Dar fotbalul este foarte indecis“, a afirmat selecţionerul, conform Agerpres.

„Toţi jucătorii care au intrat pe teren au adus ceva. Fie prospeţime, fie iniţiativă… Referitor la Alvaro Morata, am văzut că au existat critici la adresa lui. Eu reţin repriza secundă, când am văzut suporterii încurajându-l şi strigând numele său. Treaba mea în calitate de antrenor este să-mi protejez jucătorii! Şi sunt foarte mulţumit de reacţia publicului în repriza secundă (Morata a fost fluierat în debutul meciului – n.r). Pentru mine, el a făcut un meci bun, doar că nu a reuşit să înscrie“, a adăugat Luis Enrique.

Jan Andersson: „Acest punct contează mult“

De partea cealaltă, selecţionerul Suediei, Jan Andersson, s-a arătat mulţumit de rezultatul meciului cu Spania.

„Sunt foarte mulţumit de rezultat. Ultima oară când am jucat contra Spaniei, la ea acasă, am fost învinşi cu 3-1 (noiembrie 2019). Am ratat multe ocazii, iar ei au avut enorm de mult posesia. Am fi putut pierde meciul, dar la fel de bine l-am fi putut câştiga. Pentru un meci în deplasare, în Spania, eu cred că este o performanţă fantastică. Ţinând cont de valoarea adversarului, acest punct contează mult. Vom vedea apoi în celelalte meciuri, dar un egal în acest prim meci, este un debut foarte bun pentru noi“, a declarat Andersson.

În runda a doua a grupei E, Slovacia va înfrunta Suedia (18 iunie), iar Spania va juca împotriva Poloniei (19 iunie).

