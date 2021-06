Liga Elitelor U17 / Universitatea Craiova a câştigat finala mică în dauna FCSB-ului

Echipa de juniori sub 17 ani a clubului Universitatea Craiova şi-a adjudecat locul 3 în ediţia din acest an a Ligii Elitelor. „Leuţii“ lui Alexandru Stoica au câştigat astăzi, la Buftea, finala mică, în dauna rivalilor de la FCSB. A fost 0-0 în timpul reglamentar, iar la loviturile de departajare a fost 5-4. Alb-albaştrii au transformat tot, în timp ce bucureştenii au irosit o lovitură de la 11 metri. Astfel, golurile speranţelor Ştiinţei au fost marcate de Matei, Istratie, Călin, Domnu şi Trică.

Universitatea Craiova U17: Iustin Lungu – Matei Costin, Raul Buşu, Mario Hrelea-Dăescu, Denis Benga – Federico Cîrpici, David Sala, Ştefan Bană – Eduard Domnu, Alex Capac, Ovidiu Iepure. Au mai intrat: Alex Balica, Alberto Călin, Bogdan Istratie, Atanas Trică.

Alex Stoica: „Sunt mulţumit!“

Antrenorul Alexandru Stoica s-a declarat mulţumit de victoria de astăzi şi anunţă că puştii săi intră în vacanţă după acest ultim duel.

„Sunt mulţumit că am câştigat finala mică. Consider că puteam să obţinem mai mult de locul 3 anul acesta, însă în alte circumstanţe. Am făcut un joc bun, am avut ocazii şi victoria este şi mai dulce ţinând cont că a fost obţinută în faţa rivalilor de la FCSB. Le dau pauză imediat băieţilor, iar reunirea are loc pe 19 iulie. Au o lună de zile de vacanţă, dar nu înseamnă că nu au un program. Cu cei din Craiova o să mă mai văd, am vorbit cu ei despre asta“, a declarat Alex Stoica, pentru GdS.

În finala mare de la Liga Elilor U17, FC Viitorul s-a impus în faţa formaţiei UTA Arad cu 5-1.

