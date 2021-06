EURO 2020 / Roberto Mancini este „încântat“ de triumful contra Turciei

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat „încântat“ de prestaţia elevilor săi din meciul contra Turciei, câștigat clar, scor 3-0, vineri seară, la Roma, în deschiderea Campionatului European 2020.

„Nu a fost un meci simplu. Turcia este cu adevărat o echipă foarte puternică şi nu a fost uşor. Trebuie să ținem cont că era şi meciul de debut. Dar nu pot să spun că am fost surprins de rezultat, sunt încântat de performanţa noastră. Nu consider că Turcia a dat dovadă de slăbiciune. Dimpotrivă, consider că a făcut un meci mare, însă noi nu le-am permis să joace. Nu este o echipă slabă, ci una care are în componenţă mari jucători. Însă cred că este meritul nostru că i-am împiedicat să-şi dezvolte jocul şi să continue să preseze“, a spus Mancini, pentru site-ul UEFA.

„Au mai rămas şase meciuri, mai este destul de mult până la finală, iar în competiţie sunt echipe cu adevărat puternice. Repet, sunt mulţumit că am făcut un meci bun. Am dorit cu adevărat să avem un început bun, pentru am vrut să bucurăm publicul care se afla în tribune, precum şi pe cei din faţa televizoarelor. Jucătorii au meritul că au avut multă răbdare, împotriva unei echipe care ne-a lăsat puţine spaţii. Însă am făcut un meci bun, inclusiv în prima repriză, când nu am reuşit să marcăm. Iar apărarea a fost, de asemenea, foarte bună“, a mai spus Roberto Mancini.

Senol Gunes: „Italia a fost dominatoare“

De partea cealaltă, Senol Gunes, selecţionerul Turciei, a recunoscut că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul reprezentativei Italiei.

„Speram într-un alt rezultat, însă Italia a fost dominatoare. Primul gol a schimbat lucrurile în repriza secundă şi am pierdut controlul partidei. Din punct de vedere tactic, Italia a fost superioară, a controlat terenul şi mingea. Speram ca echipa mea să reuşească un meci mai bun. Am fost buni în în prima repriză, am jucat bine, am rămas în meci. Am vrut să ţinem mingea, dar Italia a avut posesia şi ne-a sufocat cu presingul lor şi cu un ritm ridicat“, a declarat Gunes.

„Trebuia să jucăm mai bine, însă turneul continuă. Am pierdut în faţa unei echipe care a jucat pe teren propriu… Trebuie să reacţionăm împotriva Ţării Galilor şi Elveţiei. În privinţa meciului din această seară, am dat maximum, dar ar fi fost nevoie de mai multă viteză la pase. Însă jucătorii mei au luptat şi au dat dovadă de caracter“, a adăugat selecţionerul turc.

Citește și: EURO 2020 / Turcia i-a rezistat doar o repriză Italiei