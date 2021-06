Viorel Ferfelea a rămas cu sufletul la Universitatea Craiova: „A fost un capitol frumos din viaţă“

Fost atacant al Universităţii Craiova în sezonul promovării în Liga 1, Viorel Ferfelea, a rămas suporterul Ştiinţei. L-au „trădat“ postările de pe Facebook de la începutul acestei săptămâni, când a expus mai mult poze de la promovarea grupării alb-albastre în Liga 1. Contactat de GdS, „Forfelea“, aşa cum era alintat de suporteri pentru execuţiile sale spactaculoase, a vorbit despre perioada petrecută în Bănie şi despre relaţiile cu oficialii. „Secundul“ Chiajnei a vorbit şi despre actuala echipă a Universităţii, dar şi despre naţională.

GdS: Salut, ce mai faci?

Viorel Ferfelea: Salut! Sunt pe acasă, la Bucureşti, în vacanţă.

GdS: Am văzut că ai postat pe Facebook poze de la promovarea Universităţii Craiova. Te-au cuprins amintirile?

Viorel Ferfelea: Normal, pentru că a fost un capitol frumos din viaţă. Nu ai cum să nu-ţi aminteşti asemenea momente. Am muncit acolo, am făcut-o bine şi am realizat o chestie foarte frumoasă.

GdS: Văd că vorbeşti cu patos de Craiova…

Viorel Ferfelea: Da, normal. Am prieteni acolo, vorbesc ocazional cu ei. Am urmărit parcursul echipei cu interes, a devenit o chestie sufletească. Sunt capitole în viaţă care se termină şi se deschid altele.

„Nu sunt un tip ranchiunos“

GdS: Le-ai purtat pică pentru modul cum v-aţi despăţit? Ştiu că au fost tensiuni…

Viorel Ferfelea: Nu! A fost o perioadă în care părţile au văzut lucrurile într-un anumit fel, nu ne-am înţeles, dar nu am de ce să le port pică. Se întâmplă! În viaţă te cerţi, te împaci… Eu nu sunt un tip ranchiunos.

GdS: Ai mai discutat după reziliere cu cei din conducere?

Viorel Ferfelea: Am mai vorbit, mai mult prin mesaje. Le-am transmis „La mulţi ani!“ şi am stat de vorbă de fiecare dată când ne-am întâlnit faţă în faţă. Eu, unul, nu am avut nicio problemă. Sunt chestii care apar şi e important ca după ceva timp să dispară tensiunile, să treci peste, pentru că la fotbal te poţi reîntâlni oricând.

„S-au făcut investiţii serioase şi echipa a crescut de la an, la an“

GdS: Cum ai caracteriza parcursul Ştiinţei de la promovare şi până acum?

Viorel Ferfelea: S-au făcut investiţii serioase şi echipa a crescut de la an, la an. Deja este abonată la primele locuri şi a început să strângă trofee, ceea ce mă bucură. Eu cred că anul trecut se putea mai mult, dar na… se mai întâmplă. E bine că acum, la sfârşit, au luat un trofeu şi acesta aduce o oarecare linişte.

GdS: Toată lumea se gândea la titlu, după ce în urmă cu un sezon băieţii au fost la 30 de minute distanţă de îndeplinirea visului…

Viorel Ferfelea: Sunt convins că unii suporteri au fost dezamăgiţi. Dacă aveam puţină continuitate în rezultate în anumite meciuri putea să câştige campionatul. De fapt, diferenţa s-a făcut la două-trei victorii. Asta a contat. Dacă ei legau două-trei victorii erau sus. Dacă nu pierdeau cu echipele de la locul 4 în jos… Asta a contat, acolo s-a făcut diferenţa!

„Craiova este o echipă cu pretenţii“

GdS: Acum ai început meseria de antrenor. Ţi-ar plăcea să o pregăteşti pe Universitatea în viitor?

Viorel Ferfelea: Da, dar drumul e lung. E devreme deocamdată să mă gândesc la asta. Eu trebuie să o iau treptat, am de învăţat, am de muncit. Acum e rândul celor experimentaţi, pentru că, în momentul de faţă, Craiova este o echipă cu pretenţii.

GdS: Să facem un exerciţiu de imaginaţie. Dacă ai fi în locul lui Marinos Ouzounidis acum, ce jucători ai aduce şi ce posturi ai „plomba“?

Viorel Ferfelea: E o întreagă discuţie aici. În primul rând trebuie văzută strategia pe termen lung, mediu şi scurt. E nevoie de o întreagă analiză şi e greu să vin eu, din exterior, să spun că ar trebui o poziţie sau două în teren. Cel mai important este să revină Koljic, pentru că a fost o piesă foarte importantă în angrenajul echipei.

GdS: Ce impresie ţi-a lăsat Ouzounidis comparativ cu ceilalţi antrenori?

Viorel Ferfelea: Fiecare antrenor are propriul stil de lucru, are o anumită viziune, percepe sistemul de joc altcumva faţă de ceilalţi tehnicieni, are anumite principii. E greu să faci o analiză, dar până la urmă sunt importante rezultatele. Asta contează şi mai ales la Craiova. Trebuie ca suporterii să fie mulţumiţi.

„Atunci era o rivalitate puţin mai mare“

GdS: Pentru că tot vorbeşti de oraşul Craiova, iată că a reapărut derbiul Universitatea – FCU. Cum comentezi rivalitatea asta?

Viorel Ferfelea: Am prins-o şi eu. Atunci era o rivalitate puţin mai mare, erau anumite frustrări atunci. Eu o iau ca pe o chestie pozitivă. Gândiţi-vă câtă lumea va veni la stadion şi ce spectacol va fi. Eu cred că oraşul Craiova va avea de câştigat, atât timp cât disputa va fi doar una sportivă. Eu, clar, o să ţin cu Universitatea, cu domnul Rotaru, acolo unde am lucrat. Nu ştiu ce se întâmplă în partea cealaltă, dar apreciez oamenii care vor să ţină o echipă în Liga 1, pentru că este foarte greu să faci asta.

GdS: Ai un mesaj pentru suporterii Universităţii Craiova?

Viorel Ferfelea: Să vină în număr cât mai mare la stadion, să încurajeze echipa şi să aibă răbdare.

Îi dă credit lui Mirel Rădoi

GdS: Te-aş întreba şi de echipa naţională. E un schimb de generaţii care s-a realizat, dar fără realizări…

Viorel Ferfelea: Despre acest schimb de generaţii a vorbit toată lumea, dar nimeni nu şi l-a asumat. Mirel a făcut primul pas şi îi va fi foarte greu. Acum el este cel care trebuie să scoată castanele din foc, dar asta e. El şi-a asumat treaba, are anumite principii şi eu cred că dacă va fi lăsat va avea rezultate. În România e greu cu răbdarea şi cu liniştea, chiar dacă e mare nevoie.

GdS: Vine o participare la Jocurile Olimpice. Crezi că vom schimba la Tokyo imaginea echipei naţionale?

Viorel Ferfelea: Da, e posibil, pentru că noi avem o generaţie bună. Chiar nu trebuie să comparăm echipele. Avem o naţională tânără, iar echipa de tineret are un ‘vibe’ bun, iar jocul merge mult mai bine decât la prima reprezentativă. E bine că se încearcă să se facă tranziţia asta. Avem o şansă să facem lucruri frumoase. Oricum, va fi o experienţă bună pentru jucătorii tineri şi putem să facem o figură frumoasă.

