Nicuşor Bancu: „Sper să mă recuperez mai repede decât a prezis medicul“

Accidentat grav în prima repriză a meciului cu Academica Clinceni, Nicuşor Bancu a ratat naţionala, dar şi vacanţa. În loc să „evadeze“ cu familia, căpitanul Universităţii Craiova a rămas acasă şi face recuperare, fiind diagnosticat cu leziune la ligamentele piciorului drept. În ciuda necazului, „Bancone“ vede şi partea plină a paharului: stă mai mult alături de cei dragi.

„Sunt dezamăgit că am pierdut naţionala, în primul rând. A venit această accidentare care m-a ţinut departe de fotbal, nu am putut să fac nimic în vacanţă. Partea bună este că am putut să stau alături de familie, de băiatul meu, pentru că nu prea am stat alături de el în ultima perioadă. Am vrut să joc în ultimul meci, cu Clinceni, să am jocuri în pricioare, pentru că veneam după o suspendare de trei partide. Simţeam nevoia să joc pentru a avea o prestaţie cât mai bună la echipa naţională. Din păcate nu ştii niciodată când poţi să te accidentezi. A fost o fază confuză, un duel, o împingere, am călcat strâmb şi de acolo a plecat totul“, explicat liderul alb-albaştrilor.

„Voi face din nou un RMN zilele acestea şi sper ca rezultatul să fie unul pozitiv. Sper să mă recuperez repede şi trag tare. Din a treia zi am mers la clinică şi sper să mă recuperez mai repede decât a prezis medicul. Poate voi reveni mai puternic, atât fizic, cât şi mental şi asta mă va ajuta pe viitor. Sper să fiu şi eu apt la Supercupă, deşi este cam greu de crezut. Dacă nu, o să le ţin pumnii colegilor, pentru că am mai pierdut o dată Supercupa şi tot împotriva celor de la CFR Cluj. Anul acest sperăm să ieşim noi învingători, pentru că un trofeu este foarte important“, a completat Nicuşor Bancu.

În weekend joacă la cununie şi botez

Vancanţa aceasta va fi memorabilă pentru Nicuşor Bancu. La finalul acestei săptămâni acesta îşi va boteza băieţelul, dar va face şi cununia civilă cu iubita sa, Cătălina Achim.

„În acest weekend voi avea botezul celui mic şi cununia. Va fi un eveniment important din viaţa mea şi mă bucur că vor fi lângă mine oamenii pe care îi apreciez. Nu chiar toţi, pentru că unii sunt şi în vacanţă, dar cei care sunt, cu siguranţă, vor fi lângă mine şi vom face o petrecere frumoasă. Cel mic a fost prima dată la stadion chiar la meciul acesta în care m-am accidentat. În viitor sper să vină şi să mă vadă, să coboare pe teren după ce voi marca. Nu se ştie niciodată ce va alege să facă. Fiind fiu de fotbalist poate va avea şi el aspiraţiile acestea de a juca fotbal. Nu ştiu dacă voi fi vreodată antrenor, doar viitorul va decide asta“, a comentat fundaşul stânga al Ştiinţei.

„Ne-am propus titlul şi Cupa“

Întrebat cu ce gânduri se va face reunirea echipei (programată pe 16 iunie, iar pe 17 se pleacă în cantonament, în Austria – n.r.), Nicuşor Bancu a indicat eventul.

„Ne reunim cu aceleaşi gânduri ca în ultimii doi-trei ani. Ne-am propus titlul şi Cupa. Am reuşit să aducem Cupa în acest sezon, însă, din păcate, am ratat din nou campionatul. Am avut o şansă mare să-l câştigăm, pentru că reuşisem nişte meciuri foarte bune. Eu zic că oboseala acumulată pe parcursul acestor meciuri a contat enorm. Am fost cam aceeaşi care am jucat continuu o lună de zile şi a fost greu să ţinem ritmul până la sfârşitul campionatului. Sperăm să ne revanşăm.

Am zis de fiecare dată că o să învăţăm ceva din anul care s-a încheiat şi anul următor să încercăm să nu mai repetăm greşelile. Sperăm să fie aşa, să facem o pregătire foarte bună în Austria şi când ne întoarcem să începem să jucăm fotbal. Trebuie să câştigăm meciurile, mai ales cele de pe teren propriu. Acum au revenit şi suporterii şi, cu siguranţă, ne vor ajuta. Mă bucur foarte mult că suporterii se vor întoarce pe stadion. Avem mare nevoie de ei. Să vină în număr cât mai mare, să ne susţină. Cu siguranţă împreună vom câştiga mult mai multe meciuri“, a subliniat Nicuşor Bancu.

Acesta a admis că l-a încurajat pe portarul David Lazar, colegul său de la naţională, să semneze cu Universitatea Craiova: „I-am spus ce este aici şi ce trebuie să facă. Suporterii sunt exigenţi, dar vor ca noi să jucăm fotbal şi să dăm totul pentru echipă. Nu trebuie să se supere niciodată la critici, pentru că ei ne iubesc chiar dacă ne ceartă şi să dea totul pe teren“.

Citeşte şi: Știința are grijă de fanii fideli și le dă putere!