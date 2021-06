Aflată în cantonament, în Spania, unde pregăteşte participarea la turneul de fotbal al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, România U23 va susţine cel de-al doilea joc amical. Tricolorii, conduşi de pe margine de Nicolae Dică şi staff-ul naţionalei de tineret, întâlnesc marţi, de la ora 21.00 (Prima TV), la Marbella, reprezentativa similară a Australiei, o altă participantă la Olimpiadă. Despre acest test au vorbit selecţionerul interimar, Nicolae Dică, şi jucătorul Marco Dulca.VEZI VIDEO!

„Sper să obţinem o victorie în meciul cu Australia. Am spus-o şi după meciul cu Mexic că băieţii au avut o atitudine foarte bună. Sunt mulţumit de acest lucru, dar îmi doresc mai mult pe faza ofensivă. Vreau să facem mai mult în ultimii 25 de metri. Dacă vom reuşi să câştigăm cu Australia îi voi felicita pentru ce au făcut în această perioadă de cantonament. Prin acest stagiu de pregătire s-a dorit ca jucătorii să nu aibă o vacanţă foarte lungă. Am vrut să-i vedem pe cei noi dacă pot face faţă la un nivel mai mare, ei fiind născuţi în 2002 şi 2001. Un alt obiectiv este să vedem cum răspund la cerinţele noastre jucătorii pe care am decis deja să-i luăm la Olimpiadă. Asta pentru că gândirea mea şi a lui Mirel Rădoi este aceeaşi în privinţa fotbalului“, a declarat Nicolae Dică.

„La echipa naţională întotdeauna au fost aşteptări mari. Trebuie să ridicăm standardele la CE şi sperăm ca şi la Tokyo să facem o figură frumoasă“, a comentat Marco Dulca.

În primul amical din Spania, de la Marbella, România U23 a pierdut la limită, scor 0-1, în faţa Mexicului U23.

Citeşte şi: CSS Craiova, locul 2 la Cupa de Vară Ghiroda. Vezi cine a strălucit în Banat!