CSS Craiova, locul 2 la Cupa de Vară Ghiroda. Vezi cine a strălucit în Banat!

Weekendul trecut a fost unul de muncă pentru juniorii născuţi în 2006 ai CSS Craiova. Elevii lui Alin Staicu şi Robert Catană au ocupat locul 2 la „Cupa de Vară Ghiroda“ – ediţia a 3-a. La acest turneu au mai participat alte 7 cluburi din ţară. Acestea au fost împărţite în două grupe, după cum urmează: A: CSC Ghiroda, CSS Craiova, Progresul Pecica, Galaxy Timişoara; B: ASU Poli Timişoara, Ripensia Timişoara, UTA Arad, LPS Bihor.

Iată rezultatele înregistrate:

Grupa A: Ghiroda – Galaxy 6-2, Craiova – Pecica 7-0, Craiova – Galaxy 4-0, Pecica – Ghiroda 0-4, Ghiroda – Craiova 2-1, Galaxy – Pecica 2-3.

Grupa B: ASU Poli – Ripensia 2-0, Bihor – UTA 1-0, UTA – ASU Poli 3-3, Ripensia – Bihor 0-1, Ripensia – UTA 0-3, ASU Poli – Bihor 1-1.

Semifinale: CSS Craiova – LPS Bihor 2-1 (goluri Liviu Iacob, Patrik Rădulescu), ASU Poli – Ghiroda 1-0.

Finala mică: Bihor – Ghiroda 2-0.

Finala mare: ASU Poli – CSS Craiova 1-1 (gol Alin Raicu) în timpul regulamentar, 6-5 (Rareș Popa, Alin Raicu, Florin Gașpăr, Florin Doroftei, Patrik Rădulescu au marcat, Liviu Iacob a ratat).

Pe lângă diploma primită pentru locul 2, CSS Craiova se poate lăuda şi cu un trofeu individual. Asta pentru că organizatorii bănăţeni l-au desemnat „cel mai bun jucător“ pe Patrik Rădulescu.

Lotul echipei CSS Craiova i-a cuprins pe următorii:

portari: Andrei Păuna, George Trandafir;

fundaşi: Rareș Popa, Florin Gașpăr, Raul Oane, Ahmad Salaheldin, Alin Bostan, Alexandro Udilă, Adrian Stăncălie;

mijlocaşi: Liviu Iacob, Mario Bacriu, Alin Raicu, Alexandru Cioară, Adrian Uliu, Florin Doroftei, Eduard Vlad, Darius Anuța, Dragoș Dioșteanu, Sorin Popa, Ianis Poenaru;

atacanţi: Patrik Rădulescu, Robert Oprea, Vincenzo Foresti, Denis Dănciulescu.

Alin Staicu, încântat de puştii săi

Antrenorul şi totodată directorul CSS Craiova, Alin Staicu, s-a arătat încântat de evoluţiile puştilor săi la Ghiroda.

„Mă bucur că am participat la cea de a 3-a ediţie a ‘Cupei de Vară Ghiroda’. Ţin să felicit organizarea ireproşabilă a celor din Ghiroda. Îmi felicit elevii pentru rezultatele şi jocul bun realizat în compania unor echipe foarte bune, cum au fost LPS Bihor şi ASU Poli Timişoara. Mă bucur că am reuşit să aducem pe buzele şi în vocile multora dintre cei prezenţi imnul clubului nostru ‘Pui de lei’. Asta a dovedit faptul că am contribuit într-un mod activ la spectacolul fotbalistic, atât în teren, cât şi în tribune, prin inimoasa galerie formată din părinţii sportivilor noştri. Prin premiul individual acordat lui Rădulescu Patrik, pentru cel mai bun jucător al turneului, dovedim că în continuare CSS Craiova reuşește să promoveze tinere talente pentru fotbalul românesc“, a declarat Alin Staicu, pentru GdS.

