Oltenia Junior, pe podium la un turneu puternic din Capitală

Grupa de copii născuţi în 2009 a clubului Oltenia Junior a făcut o figură frumoasă în Capitală la finele săptămânii trecute. Astfel, puştii antrenaţi de Ionuţ Onescu au ocupat locul 2 la turneul „Stelele Viitorului Bucureşti“, găzduit de stadionul „Spartac“, la care au marticipat nume importante ale fotbalului juvenil.

Formaţia din Bănie a încheiat grupa cu victorii concludente: 5-1 cu Athletic Sibiu, 9-0 cu Inter București şi 5-0 cu CSA Steaua. În semifinale a fost ceva mai greu, dar s-a impus cu 1-0, în faţa formaţiei AS Târgu Mureş. În finală, Oltenia Junior a dat de Steaua şi, din păcate, finala s-a decis la penaltiuri. În timpul regulamentar a fost 1-1, iar la loviturile de departajare gazdele s-au impus cu 3-2.

„Am făcut un turneu bun, am fost felicitaţi de toată lumea. Puteam să şi câştigăm finala, dar am irosit ocaziile avute. La penaltiuri au fost mai inspiraţi adversarii. Am demonstrat că avem valoare şi ne putem lupta de la egal, la egal cu oricine. Continuăm pregătirile“, a declarat Ionuţ Onescu, pentru GdS.

Grupa de 2009 a clubului Oltenia Junior i-a cuprins pe următorii: Alex Becheteanu (cel mai bun portar), Vladimir Balica, Robert Cîrnaru, Denis Lutescu, Ianis Luncasu, Andrei Dinescu, Yanis Beciu, Erik Fota, Gabriel Lupu, David Afronie, Roberto Pătrană, Rareş Iancu, Mihai Briciu.

