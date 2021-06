Mirel Rădoi, după înfrângerea cu Georgia: „Am pierdut nemeritat!“

Selecționerul României, Mirel Rădoi, consideră că înfrângerea suferită în fața Georgiei este nemeritată. El a punctat că rămâne fidel strategiei sale și în Anglia și anunță că le va cere tricolorilor să atace. Amicalul cu Anglia este programat duminică, 6 iunie, de la ora 19.00, pe Stadionul „Riverside“, din Middlesbrough.

„Nu ne-am fi închipuit că ne vor învinge Armenia și Georgia! Dar, ca să și glumim, se pare că a devenit o obișnuință să pierdem, chiar dacă nemeritat în seara asta. Nu am ce să le reproșez băieților. Rămâne frustrarea ocaziilor ratate. Aveam nevoie de o victorie pentru moral, pentru meciul care urmează în Anglia. Am pierdut nemeritat. Sunt cam multe goluri primite, dar eu v-am spus filosofia mea. Eu v-am spus că vreau să înscriem cu un gol mai mult decât adversarul. Poate că în noiembrie va veni altcineva care va schimba statistica asta. Am declarat public, de la început, că echipa națională va încerca să joace ofensiv. Chiar și astăzi în zece oameni am încercat să construim“, a declarat Rădoi, la Pro X.

„Sunt momente când nu poți să justifici o înfrângere“

Mirel Rădoi nu este supărat pe Răzvan Marin pentru penaltiul ratat cu Georgia și crede că asta a fost soarta jocului, pur și simplu.

„Dacă Răzvan a ratat nu înseamnă că nu va mai bate de acum încolo. Până la urmă, e vorba și despre inspirație. Am avut și alte situații în care puteam să fim mult mai exacți. Sunt momente când nu poți să justifici o înfrângere doar din cauza unui penalti“, a declarat Rădoi.

„Duminică întâlnim o echipă calificată la EURO (Anglia – n.r.) și una dintre cele mai bune din lume. Ne speriam și dacă am fi câștigat astăzi (miercuri – n.r.). Eu cred că vom merge acolo cu determinare și atitudine, cum am făcut și acum. Din punctul ăsta de vedere îi felicit și nu am ce să le reproșez băieților“, a mai spus Mirel Rădoi.

