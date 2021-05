Mirko Pigliacelli: „Nu mi-am dorit să plec, dar dacă vine un alt portar…“

Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a afirmat, după remiza cu Academica Clinceni, că se bucură de revenirea fanilor în tribune. Italianul a vorbit şi despre rămânerea sa în Bănie, condiţionând-o oarecum de posibila „înrolare“ a lui David Lazar, de la Astra.

„În tribună e foarte bine că au venit fanii. Era foarte mult timp de când era stadionul gol, că am avut perioada asta cu Covid. Sperăm ca anul viitor să le dea drumul din nou, avem nevoie de spectatori şi e bine aşa. Am avut un meci frumos şi aşa s-a terminat sezonul. Eu am contract aici, dar am înţeles că a semnat deja un portar (David Lazar – n.r.). Asta e, n-am ce să fac, nu e decizia mea. Nu mi-am dorit să plec niciodată, dar dacă vine un alt portar… Dacă e luat, poate cineva nu mai are încredere în mine. Dar eu am mare încredere în Craiova, nu mi-am dorit niciodată să plec”, a explicat Pigliaceli.

Acesta este record-man în Liga 1. Este integralist (40 de meciuri) și primul jucător din istoria campionatului României care bifează, în total, 3.600 de minute într-un sezon.

Mirko Pigliacelli mai are contract cu Universitatea Craiova încă un sezon. El este cotat de Transfermarkt la 1.500.000 de euro.

