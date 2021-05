Marinos Ouzounidis: „De ce mă întrebați dacă rămân? Mai am contract!“

La finalul jocului cu Academica, antrenorul Universităţii Craiova, Marinos Ouzounidis, regretă că alb-albaştrii nu au încheiat sezonul cu o victorie şi s-a arătat îngrijorat pentru căpitanul Nicuşor Bancu. El a devenit nervos când a fost întrebat dacă va continua în Bănie.

„De ce mă întrebați dacă rămân? Mai am contract. De ce mă tot întrebați? E contract, nimic special. Trebuie să evitam astfel de întrebări, eu am contract încă un an. În rest, a fost un meci în care puteam câștiga sau puteam pierde. A fost un meci în care am mai încercat niște jucători. Sper că Bancu nu are nimic serios, că nu are probleme cu accidentarea. Acesta a fost obiectivul: să nu ne accidentăm și să ne bucurăm alături de suporteri. Sper să fie mai mulți fani sezonul viitor“, a declarat Marinos Ouzounidis.

Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, cu Academica Clinceni şi a încheiat sezonul pe locul 3.

