Nae Ungureanu: „Ar fi foarte bine să încheiem Liga 1 cu o victorie“

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Nae Ungureanu, se bucură de viaţa de pensionar, dar este conectat la fotbal. A fost prezent la Ploieşti, a trăit intens finala Cupei României şi a sărbătorit alături de „lei“ cucerirea trofeului. „Roşu“ a vorbit astăzi, cu GdS, despre meciul Universităţii Craiova cu Academica Clinceni, programat mâine, de la ora 18.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din ultima etapă a play-off-ului Ligii 1. El este convins că lotul va suferi multe modificări şi pune presiune pe Marinos Ouzounidis în privinţa asta.

GdS: Ce faceţi? Cu ce vă mai umpleţi timpul?

Nae Ungureanu: Fac bine. Acum leg roşiile în grădină. Îmi place foarte mult să fac agricultură, ca să zic aşa. Acum am timp şi mă relaxează mult activitatea asta de grădină.

GdS: A trecut entuziasmul câştigătorii Cupei, revenim la ultima partidă a sezonului din Liga 1. Cum vedeţi meciul cu Clinceni?

Nae Ungureanu: Ca pe un meci de campionat. Nu mai are nicio miză, nici pentru unii, nici pentru alţii. Dar, după câştigarea finalei Cupei României, cred că ar fi foarte bine şi foarte frumos să încheiem Liga 1 cu o victorie. Mai ales că este primul meci cu suporterii după aproape un an şi jumătate. Trebuie să lăsăm o impresie bună! Una este când închei cu o victorie şi alta…. Aş vrea şi o victorie categorică, pentru că, părerea mea, Clinceniul a fost ‘Cenuşereasa’ acestui sezon. Pe noi numai ‘Cenuşeresele’ ne bat…

GdS: La meciul cu Clinceni vom vedea la lucru şi din jucătorii care au evoluat mai puţin. Este un prilej pentru a ne edifica asupra lor?

N.U.: Da, sigur! Sunt destui antrenori acolo, are cine să-şi dea cu părerea. Eu sunt mai departe acum de toate chestiile astea interne. Antrenorii stau zi de zi cu jucătorii şi sunt în măsură să spună ‘Domnule, trebuie să mai întărim lotul, să mai întărim departamentul defensiv şi cel ofensiv’.

GdS: Vă aşteptaţi să fie nişte schimbări importante în vara aceasta în privinţa lotului?

N.U.: Da! Asta dacă antrenorul Marinos Ouzounidis este de calitate şi are ochi la fotbalişti. Acum se vede treaba asta!

„Este un trofeu important, dar campionatul nu se compară cu o Cupă a României“

GdS: Cupa mai şterge din amărăciunea ratării campionatului?

N.U.: Nu, nu, n-are cum! Este un trofeu important, dar campionatul nu se compară cu o Cupă a României. Dar, de ce să-l mâniem pe Dumnezeu, bine că am luat-o şi pe asta! Am avut probleme şi la meciul ăsta cu Astra. Au fost emoţii până la final. Îţi dai seama, dai gol şi în două minute o scoţi tu din plasă. Apoi iei un gol aiurea şi abia egalezi printr-o inspiraţie de a lui Nistor, care a prins un şut fantastic de la 25 de metri. Bine că a picat şi golul lui Screciu, că la penaltiuri se putea întâmpla orice.

GdS: S-a stabilit şi data de disputare a Supercupei, cu CFR, pe 10 iulie. De data asta obţinem trofeul?

N.U.: O să fie un meci foarte tare şi avem şanse mari. Spun asta pentru că avem un ascendent moral faţă de CFR, chiar dacă la ultimul joc de pe ‘Oblemenco’ am pierdut. Eram într-o pasă proastă, dar până la Supercupă avem timp să ne odihnim, să strângem rândurile, să întărim lotul şi să ne pregătim cum trebuie.

GdS: Ce facem cu echipa a doua, pentru că, iată, a retrogradat. De ce credeţi că au neglijat „satelitul“?

N.U.: Nu ştiu, dar s-a văzut că am plecat eu de acolo. Era un bătrân… Ştii cum se spune: cine nu are bătrâni, să-şi cumpere! Nu mai spun altceva. Nu ştiu ce a fost, dar s-a întâmplat ceva acolo, la nivelul echipei a doua. Nu am mai fost pe acolo, pentru că m-am pensionat, au apărut alte probleme şi nu m-am mai implicat.

Citeşte şi: Meciuri frumoase la „Han“, la Turneul „Campionii creează campioni“ (galerie foto)