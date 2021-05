„U“ Craiova II – Lupac 1-0 / Bogdan Vrăjitoarea: „Trebuie să fim atenţi în retur“

Universitatea II Craiova s-a impus la limită, scor 1-0, în partida susţinută duminică seară, pe stadionul „Extensiv“, în faţa formaţiei Voinţa Lupac, campioana judeţului Caraş-Severin. Unicul gol al meciului a fost marcat de Vasile Constantin. Partida a contat pentru manşa tur a barajului de promovare / menţinere în Liga 3.

„Am ratat enorm! Trebuia să fie 5 sau 6-0 pentru noi la pauză, dar am ratat inclusiv de pe linia porţii. Am avut ocazii peste ocazii şi am câştigat doar cu 1-0. E un scor periculos, pentru că Lupac are jucători cu experienţă. Au câştigat campionatul mereu la Caraş-Severin. Trebuie să fim atenţi în retur“, a declarat antrenorul secund al „satelitului“, Bogdan Vrăjitoarea, pentru GdS.

Cuplul de antrenori Mugur Guşatu – Bogdan Vrăjitoarea au început meciul cu următorul unsprezece: Andrei Marinescu – Robert Petre, Mario Neţoiu, Ionuţ Popescu, Denis Benga – Daniel Croitoru, David Sala – Marian Danciu, Denis Guţă, Vasile Constantin – Dumitru Popa. Pe parcurs au mai apelat la Atanas Trică, Alberto Călin, Remus Trancă, Adrian Juncu şi Constantin Olteanu.

Celalalte rezultate înregistrate duminică, în manşa tur:

Progresul Şomcuţa Mare – CSM Sighetu Marmaţiei 3-1, CS Ocna Mureş – CS Iernut 3-1, Rapid Jibou – Luceafărul Oradea 1-1, CSA Aurul Brad – Fortuna Becicherecu Mic 3-1, Hermannstadt II – Frontiera Curtici 1-2, Industria Galda – Pobeda Stár Bišnov 0-0, Viitorul Şimian – Minerul Costeşti 2-1, Dunărea Calafat – Progresul Ezeriş 1-1, AFC Băbeni – Kids Tâmpa Braşov 3-4, Concordia II Chiajna – ACSM Codlea 3-1, CS Baloteşti – Real Bradu 0-2, Academica II Clinceni – Viitorul Domneşti 1-1, Rapid Buzescu – Recolta Gheorghe Doja 0-3, ACSM Olteniţa – ASCS Petrolul 95 0-3,CS Făurei – CSM Feteşti 2-2, ACS Team Săgeata Buzău – Avântul Valea Mărului 1-3, AFC Odorheiu Secuiesc – Viitorul Liteni 2-0, CSM Paşcani – CSM Vaslui 2-1. Partidele Dinamo Bacău – Bradu Borca şi Sportul Chişcani – CSO Ovidiu nu s-au disputat.

Returul este programat duminică, 23 mai, de la ora 17.30.

