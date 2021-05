Mario Găman: „Băieţii merită felicitări pentru ce au realizat“

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Mario Găman, a vorbit astăzi, pentru GdS, despre ratarea calificării în barajul 2 de promovare în Liga 2. Reamintim că doljenii au capotat sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-4, în faţa Coronei Braşov, după ce în turul barajului 1 cedaseră în Ardeal cu 1-0.

Unii cu ocaziile, alţii cu golurile

Deşi a trecut ceva timp de la ultimul fluier, Mario Găman este la fel de trist şi de mâhnit de cele petrecute pe stadionul „Orăşenesc“.

„Sunt încă foarte supărat, trist. Prima repriză a fost echilibrată, s-a jucat mai mult la centrul terenului. În cea de-a doua repriză, până în momentul primirii golului, care a venit dintr-o fază care nu anunţa nimic, a existat o singură echipă pe teren. Am avut posesia, am dominat, am avut ocazii peste ocazii, însă, din păcate, nu am reuşit nici de această dată să înscriem un gol. Cu toate că au fost două ocazii imense, plus alte 3-4 situaţii bune de a marca primii, nu noi am fost cei care s-au bucurat la sfârşit“, a spus tehnicianul oltenilor.

Un henţ a schimbat cursul jocului

Mario Găman consideră că rezultatul returului este „mincinos“ şi a fost influenţat de o greşeală evidentă de arbitraj. Mai exact, un penalti neacordat în minutul 49.

„Pe lângă fondul bun al jocului şi ocaziile pe care le-am avut, ardelenii fiind supuşi unei presiuni mari, în minutul 49 am avut şi un penalti clar, neacordat. Nu înţeleg de ce asistentul, poziţionat foarte bine, nu a ridicat fanionul pentru henţ. Din ce am observat centralul nu prea avea cum să vadă, dar asistentul da. Am filmat şi eu faza, am văzut-o cu încetinitorul de N ori şi nu-mi vine să cred cum nu s-a dat penalti! Lucrurile au fost foarte clare! În momentul când un mijlocaş lateral sau un fundaş lateral centrează în forţă, poziţia mâinilor apărătorului trebuie să fie la spate sau pe lângă corp. Ei, în momentul în care mingea a plecat din piciorul lui Dănescu, apărătorul Coronei era întors, iar antebraţul stâng era ridicat.

Traectoria razantă pe care o ia mingea din antebraţ se duce la un metru lângă el. Dacă îi dă în piept se duce în faţă, iar dacă îi dă în corp se duce spre Dănescu, în lateral. Mingea nu putea fi oprită decât cu antebraţul! Nu-mi explic de ce asistentul nu a semnalizat. Dar asta este viaţa, poate că aşa ne-a fost sortit nouă. Per ansamblu a fost un arbitraj bun, de Liga 1, corect, dar această eroare de care am vorbit, la scorul de 0-0, putea schimba soarta calificării. Dacă noi dădeam primii gol, soarta meciului şi a calificării era alta. Apoi, din minutul 71, am avut parte de un alt scenariu. Băieţii, când au primit primul gol, au căzut şi ei psihic“, a completat Mario Găman.

„Se putea obţine mult mai mult“

Mario Găman nu s-a arătat supărat pe elevii săi, pentru că ştie că au dat totul pe teren. El consideră că doar lipsa inspiraţiei în momentele-cheie a făcut ca lucrurile să nu aibă rezultatul dorit.

„Băieţii şi-au dorit foarte mult calificarea şi, per ansamblu, sunt mulţumit de modul cum au jucat în acest baraj. Au demonstrat că seria noastră a fost grea. La fel de bună a fost şi seria Braşovului. Au fost două meciuri identice, dacă analizăm lucrurile. La Corona am dominat jocul, dar am luat un gol din corner. Acum, la noi, am dominat jocul, am ratat şi am luat un gol ce putea fi uşor evitat şi care ne-a turnat plumb în ghete.

Poate că aşa a fost să fie soarta noastră, dar băieţii merită felicitări pentru ce au realizat. Eu sunt mândru de ei, chiar dacă, din punctul meu de vedere, se putea obţine mult mai mult. Diferenţa au făcut-o lucrurile mici, aşa cum i-am atenţionat încă de la început. Orice moment al jocului este important, chiar dacă mingea este statică sau nu. E important să găseşti soluţia bună atunci când trebuie“, a explicat Mario Găman.

„Este o lecţie din care avem de învăţat cu toţii“

Pentru CSO Filiaşi a venit o scurtă pauză, de liniştire. Apoi echipa se va reuni săptămâna viitoare şi se vor face analize.

„Săptămâna aceasta nu vom face nimic. Am vorbit cu domnul preşedinte şi am decis să ne reîntâlnim cu toţii săptămâna următoare. De viitor nu pot spune prea multe acum. Vrem să ne liniştim un pic, pentru că este o lecţie din care avem de învăţat cu toţii. Trebuie să muncim mai mult, să înţelegem că nu este important numai să domini sau să ai ocazii. E mult mai important să fructifici orice ocazie, aşa cum au făcut cei de la Corona, care este o echipă foarte bine organizată. Au abordat tactica pe care eu am anticipat-o şi pe care au mizat şi în primul meci. Au stat la ‘cutie’ şi când au avut prilejul să surprindă pe contraatac au şi marcat. Exact asta s-a întâmplat cu noi. În meciuri de asemenea încărcătură, în momentul când nu reuşeşti să marchezi, soarta calificării este alta“, a afirmat antrenorul grupării CSO Filiaşi.

„La început, când ne-am fixat ca obiectiv locurile 1-5, dar noi ne gândeam şi vorbeam doar de locurile 1-2, mulţi ne-au făcut nebuni. Este o performanţă notabilă şi vreau să mulţumesc conducerii pentru sprijinul acordat, colaboratorilor din staff-ul tehnic şi nu numai. Am făcut o treabă excelentă, am dus Filiaşiul acolo unde îi este locul. Nu în ultimul rând vreau să le mulţumesc suporterilor, susţinătorilor noştri. În viitor sperăm să fim mai atenţi, pentru că am avut o şansă imensă ca să fim şi mai sus“, a încheiat Mario Găman.

