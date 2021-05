Marinos Ouzounidis, dezamăgit total după meciul cu CFR: „În partea a doua n-am jucat!“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost profund dezamăgit după înfrângerea suferită sâmbătă seară, 1-3 cu CFR Cluj. Grecul și-a pus la zid jucătorii după evoluția din partea secundă și le-a cerut scuze fanilor. El nu înțelege cum munca depusă în ultimele luni se poate distruge în doar câteva meciuri din cauza atitudinii greșite.

„Am jucat 20-25 de minute foarte bine, apoi ne-am oprit. Am nevoie de o explicație din partea jucătorilor mei. Să-mi spună de ce! Pentru asta vreau să îmi cer scuze fanilor. În partea a doua n-am jucat, le-am dat lor mingea să joace. CFR a vrut să joace, să câștige, nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile. Nu a fost o performanță!“, a spus Ouzounidis, la flash-interviul de după meci.

Marinos Ouzounidis: „Nu pot să cred ce am văzut astăzi“

Ouzounidis a simțit că s-a instalat automulțumirea în rândul jucătorilor săi, majoritatea fiind cu gândul la finala Cupei României, cu Astra, de sâmbăta viitoare (ora 20.30), de la Ploiești.

„Dacă ei cred că avem finala Cupei, câștigăm Cupa și totul este OK, ei fac o mare greșeală! Nu e o performanță pentru un club ca al nostru! Am văzut la început că am fost bine, apoi nu pot să cred ce am văzut astăzi. Nu pot să cred! Avem probleme, Baiaram a fost out și Cicâldău a avut probleme, dar ăsta nu e fotbal, nu e fotbalul pe care îl jucăm. Am jucat bine 2-3 luni și acum într-o săptămână distrugem totul? De ce? Am nevoie de această explicație din partea jucătorilor mei. Le-am spus de multe ori: primul lucru este să fim ca o echipă, să dăm tot ce e mai bun până la final. Nu respect să cedăm jocul. Nu respect asta!“, a mai spus Ouzounidis.

