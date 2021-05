„U“ Craiova – CFR Cluj 1-3 / Fără suflu și idei, campionatul nu îl iei!

Pur și simplu într-o cădere liberă. Universitatea Craiova este departe de ceea ce ne-a prezentat nu de mult timp, când le învingea pe CFR în deplasare și pe FCSB, iar titlul nu părea doar un vis. Acum, cu două etape înainte de finalul sezonului, ajungem la concluzia că atât se poate. Cu un lot extrem de subțire, fără dubluri pe posturi și cu multe lipsuri importante, Universitatea a trăit, din nou, o deziluzie și a pierdut, fără drept de apel, cu CFR Cluj, scor 1-3.

A fost un eșec dureros, al patrulea consecutiv în campionat, iar dezamăgirea din sufletul suporterilor alb-albaștri este din ce în ce mai mare. Ca și consolare ne putem gândi la faptul că, și în aceste condiții, putem ridica deasupra capului un trofeu în 2021. Cupa României este cam tot ce ne-a mai rămas, pentru că se pare că și locul al treilea este greu de prins în acest an.

Un eurogol, faze controversate și mult echilibru

Foto: Ucv

Prima parte a meciului a fost mai mult decât interesantă. Am avut parte de o echipă a Craiovei un pic improvizată, cu Mihai Căpățînă fundaș dreapta în locul lui Vlădoiu, accidentat, și Acka în centrul apărării, care i-a luat locul altui jucător cu probleme medicale, Paul Papp. De asemenea, problemele lui Koljic continuă, iar Bancu este nevoit să ispășească „pedeapsa“ primită în urma divergențelor de la meciul cu Botoșani. De partea cealaltă, CFR a venit cu un singur gând, acela de a obține maximum de puncte. Scurt și la obiect!

O repriză care ne-a dat speranțe

Despre primele 45 de minute sunt destul de multe de spus, de la două goluri, câte unul de fiecare parte, până la câteva faze controversate, unde ardelenii au cerut insistent acordarea unui penalti. Jocul a debutat, practic, cu golul lui Păun, din minutul 4. Și interesant este că jucătorul celor de la CFR a înscris la prima atingere de balon, acesta intrând pe teren în locul tânărului Gîdea după doar câteva minute de la start. Alb-albaștrii au conștientizat din acel moment că este în pericol chiar și locul al treilea și au început să pună probleme în jumătatea adversă.

Foto: Ucv

În minutul 11 am avut parte de o super-reușită a lui Baiaram, jucătorul de la care sunt așteptări din ce în ce mai multe de la an la an. Atacantul Științei a șutat plasat, de la aproximativ 20 de metri, iar Sandomierski nu a avut nicio șansă. Au urmat, pe rând, mai multe ratări de ambele părți, cea mai mare contabilizându-se în contul lui Ivan, care a fost la un lat de palmă de a-și duce echipa în avantaj. Din minutul 25, CFR a asediat careul băieților lui Ouzounidis cu centrări din toate direcțiile, dar fără a-i pune probleme lui Pigliacelli, timp în alb-albaștrii au încercat să „muște“ pe contraatac. A fost 1-1 la pauză, după o repriză disputată, în care i-am pierdut, încă nu se știe pentru cât timp, pe Baiaram și Marius Constantin.

Știința, mai aproape de locul 4 decât de titlu

Lotul Universității nu este unul tocmai excelent după seria de accidentări din ultima perioadă, iar acum au mai apărut încă două probleme. După cum am menționat mai sus, Baiaram nu a rezistat nici măcar o repriză pe teren după ce a acuzat o mică „recidivă“ la gleznă, în timp ce Marius Constantin, singurul fundaș apt 100% înainte de acest joc a avut ghinion și a călcat strâmb în momentul unei sărituri la cap. Astfel, după ce din minutul 38 l-am văzut pe Camara pe gazon, în locul lui Baiaram, partea a doua a duelului din Bănie a debutat și fără Constantin în centrul apărării. Se pare că Ouzounidis nu a dorit să-l forțeze și l-a trimis la „bătaie“ pe Bălașa.

Foto: Ucv

Cert este că, după revenirea de la cabine, Universitatea Craiova nu a mai existat pe teren. Problemele fizice parcă s-au „transferat“, brusc, la pauză, de la CFR în tabăra noastră, iar jocul a lăsat mult de dorit. Ardelenii au intrat montați, au condus ostilitățile și nu s-au lăsat până nu au mai băgat mingea în ațe. Acest lucru l-a reușit chiar căpitanul Ciprian Deac, în minutul 68, după ce a rămas singur cu Pigliacelli în careu.

Băieții lui Ouzounidis au căzut imediat din toate punctele de vedere și au mai încasat un gol tot de la Păun (74), care a făcut ce a vrut, astăzi, în jumătatea Craiovei. Finalul de meci a fost unul foarte liniștit, având în vedere și scorul, dar și jocul modest prezentat de o echipă a Universității de nerecunoscut. S-a încheiat 3-1 pentru CFR, care a mai făcut un pas important spre titlu, în timp ce Craiova trebuie să-și facă din ce în ce mai multe probleme și pentru locul al treilea, ultimul care, în mod normal, duce în Europa.

Echipe de start:

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Căpățînă, M. Constantin (46, Bălașa), Acka, Vătăjelu – Mateiu (78, Tudorie), Nistor – Cîmpanu (66, Screciu), Cicâldău (78, Fedele), Baiaram (38, Camara) – A. Ivan. Antrenor: Marinos Ouzounidis.

CFR Cluj: Sandomierski – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Sigurjonsson (66, Pereira), Bordeianu, Gîdea (4, Păun) – C. Deac (80), Hoban, Debeljuh, V. Costache (66, Itu). Antrenor: Edi Iordănescu.

Au arbitrat: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene.

Universitatea Craiova a fost într-o criză totală de idei în jocul cu CFR, rezultatul nu încântă pe nimeni, iar accidentările și problemele medicale continuă să apară de la meci la meci. Cert este că doar triumful în Cupa României, în fața Astrei, mai poate salva, cât de cât, acest sezon, unul pe care cu toții ni-l dorim uitat!

