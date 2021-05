Edi Iordănescu, încântat de succesul din Bănie: „S-a întors entuziasmul în vestiar!“

Tehnicianul formației CFR Cluj, Edi Iordănescu, a fost foarte bucuros după succesul înregistrat în Bănie, 3-1 cu Universitatea Craiova. El se bucură enorm că echipa și-a recâștigat încrederea și privește cu optimism finalul play-off-ului.

„Am venit după puncte, după o victorie, aveam nevoie. Este un rezultat extrem de important susţinut de un joc foarte bune. S-a întors entuziasmul în vestiar! Avem datoria să rămânem echilibraţi, pentru că ne mai aşteaptă două finale. Echipa a arătat foarte bine fizic şi nivelul calitativ a fost unul foarte bun. După ce am fost egalaţi, au fost 10 minute în care nu am arătat aşa cum aş fi vrut. Eu spun că am controlat şi prima repriză, dar a doua a fost total a noastră. A intrat bine şi ‘banca’ (rezervele – n.r.). A fost un joc care ne dă încredere pentru ce urmează“, a declarat Edi Iordănescu, la flash-interviul de după joc.

VEZI VIDEO ȘI CU DECLARAȚIILE DE LA CONFERINȚA DE PRESĂ!

„Suporterii să nu se dezică de echipă, de jucători, nici în momentele grele. A fost un curent pe care şi echipa l-a simţit după meciul cu Sepsi. Probabil că după acel joc slab, anumite poziţii erau normale, dar să nu uităm că e greu să jucăm la trei zile. Cu o zi de recuperare şi una înaintea meciurilor, eu lucrez foarte puţin spre nimic. Nu putem decât să-i sprijin mental pe jucători. Metodica este influenţată de calendar, tactica este la parametri minimi. S-a gestionat bine începutul de joc, întreg staff-ul meu are acest merit, băieţii s-au strâns. Am intrat bine şi a doua repriză. I-am văzut puţin frustraţi la pauză pe jucători pentru că meritam mai mult. Mă bucur că fotbalul a fost drept cu noi“, a declarat Edi Iordănescu.

Citește și: Marinos Ouzounidis, dezamăgit total după meciul cu CFR: „În partea a doua n-am jucat!“