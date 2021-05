Bogdan Vătăjelu, debusolat complet: „Nu știu ce se întâmplă cu noi“

Revenit după o suspendare, Bogdan Vătăjelu a fost unul dintre jucătorii Universității Craiova părtași din teren la înfrângerea suferită în fața liderului CFR Cluj. El nu a găsit o explicație pentru parcursul dezastruos din ultimul timp.

„Nu e nimic de zis, nu ştiu ce se întâmplă cu noi. Suntem în căutarea unui răspuns, nu mai suntem noi ăia de acum 4-5 meciuri. Sperăm să terminăm cât mai repede perioada asta proastă. Locul 3 e în pericol. Avem dreptul să fim înjuraţi, să fim făcuţi în alte feluri. Noi am dus echipa în punctul în care se bătea la titlu, tot noi am ajuns şi în punctul să pierdem locul 3. Dacă ar putea să schimbe trei jucători, probabil că ne-ar schimba pe toţi. Sperăm să ne trezim din chestia asta pe care nu o înţelege nimeni. Finala Cupei e salvarea sezonului“, a declarat Vătăjelu.

