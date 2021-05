„U“ Craiova – CFR Cluj / Edi Iordănescu: „Sunt sigur că ne aşteaptă o partidă foarte grea”

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a prefaţat partida pe care echipa sa o va susţine sâmbătă, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, împotriva Universităţii Craiova. Acesta este convins că alb-albaştrii vor da totul pentru o nouă victorie în faţa campioanei. Edi Iordănescu speră ca elevii săi să fie pregătiţi şi să ofere o replică foarte bună.

„Am strâns rândurile şi mergem până la capăt cu încredere. Mergem după obiectiv şi dacă nu mergem ne târâm şi tot înaintăm spre direcţia aceea. Pentru asta suntem plătiţi. Nu ştiu dacă trebuie să mă bucure sau să mă neliniştească faptul că Universitatea Craiova nu traversează cea mai bună perioadă a ei. Şi data trecută când am întâlnit-o nu venea după o perioadă foarte bună şi, totuşi, a reuşit jocuri foarte bune împotriva noastră şi împotriva FCSB-ului.

Este o echipă care nu mai are nevoie de prezentare, are calitate individuală şi o organizare de joc bună. Este rănită, dar în acelaşi timp, şi nu trebuie să uităm, este calificată în finala Cupei. Jocul ei de la Târgu Jiu nu este edificator pentru mine, pentru că au modificat foarte mult, au menajat jucători şi au jucat sub protecţia rezultatului din tur. Nu trebuie să ne lăsăm induşi în eroare. Craiova are mijloace, are resurse şi sunt sigur că speră în continuare, pentru că matematic este posibil şi pentru ei ca să câştige campionatul. Sunt sigur că vor fi extrem de motivaţi. La fel de sigur sunt că ne aşteaptă o partidă foarte grea. Numai o mobilizare totală şi o organizare de joc duse spre perfecţiune ne pot apropia de cele 3 puncte“, a declarat Edi Iordănescu, în conferinţa de presă premergătoare deplasării în Bănie.

Liga 1, play-off, etapa 8:

Vineri, 14 mai – ora 17.30: Academica Clinceni – FC Botoșani.

Sâmbătă, 15 mai – ora 21.30: Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Duminică, 16 mai – ora 22.00: Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB.

Clasament: 1. CFR Cluj 45 puncte (golaveraj 9-4), 2. FCSB 44 (11-9), 3. „U“ Craiova 37 (7-8), 4. Sepsi 36 (7-4), 5. Botoşani 31 (10-12), 6. Clinceni 26 (4-11).

Liga 1, play-out, etapa 8:

Vineri, 14 mai – ora 20.30: Chindia Târgoviște – FC Viitorul.

Sâmbătă, 15 mai – ora 14.00: Poli Iași – Hermannstadt, ora 16.30: Astra Giurgiu – FC Voluntari.

Duminică, 16 mai – ora 14.00: UTA Arad – Gaz Metan Mediaș, ora 16.30: FC Argeş – Dinamo.

Clasament: 1. Chindia 35 (7-1), 2. Argeş 31 (9-4), 3. Mediaş 29 (11-7), 4. UTA 28 (6-9), 5. Dinamo 27 (9-7), 6. Viitorul 26 (6-4), 7. Astra 24 (6-8), 8. Voluntari 24 (3-7), 9. Iaşi 20 (5-10), 10. Hermannstadt 20 (4-9).

