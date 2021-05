Thomas Tuchel: „Mentalitatea noastră a fost excepţională“

Thomas Tuchel, antrenorul echipei Chelsea Londra, s-a declarat încântat de „mentalitatea excepţională” de care au dat dovadă elevii săi în partida câştigată cu Real Madrid.

„Am suferit în prima repriză, pentru că Real a avut multă posesie, iar jucătorii săi au făcut numeroase schimbări de post. Însă, de fiecare dată când am recuperat mingea, am avut o mare ocazie. În repriza secund, am fost foarte puternici, ne-am creat multe ocazii clare, chiar dacă a fost greu să marcăm. Pentru asta, doresc să transmit toate felicitările mele echipei, care nu şi-a pierdut niciun moment concentrarea. Mentalitatea a fost excepţională“, a punctat antrenorul german.

Tehnicianul german, care a preluat-o pe Chelsea în luna ianuarie, după ce a fost concediat de Paris Saint-Germain, a refuzat să comenteze eliminarea fostei sale formaţii, în cealaltă semifinală din Champions League, în faţa formaţiei Manchester City.

„Vreau să vorbesc doar de Chelsea. Am găsit aici un club foarte puternic, total concentrat asupra victoriei, cu o mentalitate foarte puternică, care mi-a acordat multă susţinere încă din prima zi”, a spus antrenorul londonezilor.

