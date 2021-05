Sepsi – „U“ Craiova 2-0 / Mirko Pigliacelli: „Încă nu s-a terminat“

Portarul formației Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, regretă că echipa sa nu a reușit să se impună cu Sepsi. El a admis că șansele la titlu s-au redus considerabil, dar îndeamnă la luptă atât timp cât încă mai există.

„Am ajuns aici și trebuia să câștigăm meciul, dar nu am reușit, nu am jucat bine și am pierdut. Ei au dat goluri, noi nu. La primul gol am stat pe poziție, dar el (Mitrea – n.r.) a dat în viclu, asta a fost. Dacă vrei să faci scandal, e altceva, dar eu ți-am răspuns. Nu am zis niciodată că vreau să plec. Am zis încă de acum doi ani, la o conferință, care este părerea mea. De atunci nu am mai vorbit de vreo plecare“, a explicat italianul, iritat de întrebările reportarului de la Digi.

„Va fi foarte greu să luptăm pentru primul loc, pentru că am pierdut foarte multe puncte, dar încă nu s-a terminat. Mai avem patru meciuri și trebuie să încercăm, să nu aruncăm toată munca depusă în ultimul an. Trebuie să luptăm la fiecare meci“, a completat Mirko Pigliacelli.

