Sepsi – „U“ Craiova 2-0 / Marinos Ouzounidis, nemulțumit total de repriza a doua

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost dezamăgit de înfrângerea suferită la Sfântu Gheorghe, 0-2 cu Sepsi. „Disecând“ evoluția alb-albaștrilor, grecul s-a arătat nemulțumit de faptul că atacul nu a fost eficient în prima repriză.

„Cred că am început foarte bine și puteam deschide scorul rapid. În astfel de meciuri nu ai prea multe oportunități de gol, așa că trebuie să fii eficient. Dacă am fi marcat, apoi am fi putut controla meciul. Faptul că am primul acel gol din finalul primei reprize ne-a făcut să ne pierdem încrederea și astfel ne-am arătat slăbiciunea. Deci trebuie să muncim mai mult la mentalitate. La un astfel de gol (cel al lui Mitrea – n.r.) intră în discuție și calitatea adversarilor, nu numai greșelile noastre“, a spus Ouzounidis.

Marinos Ouzounidis: „Nu avem de ce să renunțăm“

Cât despre repriza secundă, Marinos Ouzounidis a admis că i-a displăcut total.

„Eu nu sunt mulțumit deloc de reacția noastră din repriza a doua. Nu am început bine, apoi au apărut și acele accidentări și a trebuit să schimbăm multe. Am jucat cu Baiaram fundaș dreapta… Am avut probleme certe în anumite poziții și este nevoie să ne regăsim încrederea, pentru că avem un meci foarte important duminică (cu FC Botoșani – n.r.). Din ce am arătat în ultimele două meciuri s-a văzut că poate nu suntem pregătiți să luptăm acum pentru titlu. Acum vom vedea lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim pentru sezonul viitor“, a spus tehnicianul elen.

„Știu care sunt problemele noastre și cea mai mare este că nu marcăm și nu avem o echipă care să reacționeze bine după ce primește un gol. Eu nu mă plâng de nimic în ceea ce îi privește pe jucătorii mei. Trebuie să rămânem concentrați pentru meciul următor. Nu avem de ce să renunțăm, trebuie să câștigăm pentru noi“, a completat Marinos Ouzounidis.

