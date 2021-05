Corona Braşov – CSO Filiaşi / Mario Găman: „Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere“

CSO Filiaşi întâlneşte vineri, de la ora 18.00, pe stadionul „Tineretului“ din Braşov, formaţia locală Corona, câştigătoarea seriei a 5-a din Liga 3. Acesta este meciul tur al primului baraj de promovare în eşalonul secund. Manşa a doua va avea loc pe 15 mai, la Filiaşi.

„Toată treaba ţine de noi, nu de adversar“

Antrenorul formaţiei doljene, Mario Găman, aşteaptă cu nerăbdare duelul şi este foarte încrezător.

„Este o partidă din care avem numai de câştigat. Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere. Băieţii au trecut peste insuccesul din ultima etapă, de la Potcoava, unde rezultatul a fost nemeritat. Băieţii noştri au demonstrat de atâtea ori că au valoare, iar atunci când sunt concentraţi şi au o gândire pozitivă totul iese bine. Toată treaba ţine de noi, nu de adversar. Ar fi fost normal ca meciul tur să fie la noi, ei fiind câştigători de serie, dar oricum eu pregătesc meciul pozitiv. Eu vreau tot timpul să jucăm, să atacăm, să arătăm fotbal, ca o echipă matură, cu personalitate. În rest, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să se întoarcă în favoarea noastră ratările pe care le-am avut meci de meci. Poate că aşa a fost să fie în meciurile de campionat şi acum, în baraj, să ne intre tot ce avem“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

Mario Găman: „Trebuie să arăţi fotbal“

Tehnicianul echipei CSO Filiaşi se bucură că problemele de lot sunt mici şi pot fi rezolvate în timp util. Cât despre arbitraj, nu se teme deloc.

„Sunt mici probleme medicale în lot şi aici îi nominalizez pe Alex Armăşelu şi Răzvan Vespe, plus Marius Albăstroiu, care a avut o înmormântare. Eu cred că la ora jocului vor fi ok, atât ca randament, cât şi din punct de vedere mental. Nu am vorbit niciodată de arbitraj şi nu o fac nici acum. Dacă noi ne mobilizăm şi ne facem jocul, atunci va fi totul ok şi vom putea reveni acasă cu un rezultat pozitiv. Când întâlneşti cea mai bună echipă din seria 5, o echipă care joacă fotbal, poţi şi tu să-ţi demonstrezi valoarea. Trebuie să arăţi fotbal, să fii atent şi să găseşti soluţiile în momentele-cheie şi atunci vei fi învingător 100%“, a punctat Mario Găman.

Călin Moldovan: „Cred că va fi un duel echilibrat“

De partea cealaltă, Corona Braşov a avut cel mai bun atac din seria 5, 41 de goluri marcate, dar și cea mai bună defensivă, doar 11 goluri primite. Antrenorul Călin Moldovan nu s-a avântat în declaraţii şi consideră că şansele sunt egale.

„Ne dorim să mergem mai departe. Nu se poate spune că o echipă este favorită. Cred că va fi un duel echilibrat, în care șansele de calificare sunt egale“, a spus Călin Moldovan.

Meciurile din prima etapă a barajului de promovare în Liga 2:

Vineri, 7 mai:

ora 18.00: Corona Brașov – CSO Filiași.

Sâmbătă, 8 mai:

ora 11.30: ACS Mostiștea Ulmu – CSA Steaua;

ora 14.00: ACS SR Brașov – Vedița Colonești;

ora 18.00: Bucovina Rădăuți – Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați – Foresta Suceava, Crișul Chișineu Criș – Viitorul Șelimbăr, Măgura Cisnădie – Șoimii Lipova, SCM Zalău – CSO Cugir, Minaur Baia Mare – Unirea Dej.

Duminică, 9 mai:

ora 11.45: CS Afumați – FCSB II.

*Meciurile retur se vor disputa pe 15 mai.

