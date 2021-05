Sepsi – „U“ Craiova / Leo Grozavu: „Putem să punem probleme oricui“

Antrenorul formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, a prefaţat partida cu Universitatea Craiova, programată mâine, de la ora 19.00, în Covasna. Acesta se aşteaptă la un mini retur dificil şi asta nu doar din pricina valori adversarelor ci şi al oboselii.

„Începe acest mini retur al play-off-ului şi întâlnim din nou primele trei clasate, echipe puternice, valoroase, care se bat pentru titlu. Noi ar trebui să fim lipsiţi de orice presiune, pentru că ne-am bucurat în cele 5 jocuri de până acum de meciuri interesante. Am întâlnit echipe puternice, care ne-au stimulat automat şi pe noi. Îmi doresc să se întâmple la fel în continuare. Sigur că vom avea şi aşteptări. Nu ne vom prezenta pe teren şi nu vom face nimic în plus. E clar că încercăm să luăm cele trei puncte. Rămâne deschisă lupta pentru locul 4 şi faptul că echipele din spatele nostru s-au apropiat e clar că va fi un mini retur interesant. Orice punct este foarte important pentru noi“, a declarat Leo Grozavu.

Leo Grozavu: Sper ca de data aceasta să nu se resimtă oboseala

„Se resimte oboseala. Am resimţit-o la ultima partidă. La FCSB am făcut un joc bun şi am obţinut un rezultat pozitiv. După m-aş fi aşteptat ca la partida cu Clinceniul să avem probleme fizice, fiind la un interval foarte scurt. Este adevărat că am făcut modificări şi echipa s-a prezentat, din nou, foarte bine din punct de vedere fizic. Am odihnit apoi câţiva jucători şi mă aşteptam ca la meciul cu Botoşani prestaţia să fie diferită. Am arătat o lipsă de prospeţime evidentă, care ne-a costat şi o indică rezultatul final. Sper ca de data aceasta să nu se resimtă această oboseală, pentru că avem jucători în lot care trebuie să îşi arate calitatea. Mă aştept ca toţi cei care intră pe teren, de la început sau pe parcursul jocului, să aibă o prestaţie mulţumitoare şi, de ce nu, să câştigăm jocul. De asta ne prezentăm, ca să câştigăm“, a mai spus Leo Grozavu.

„Îmi este greu să cred că echipele care se bat la titlu în momentul de faţă vor mai pierde foarte multe puncte. Nu mă aştept să apară surprize în retur în privinţa lor. Iar noi, v-am arătat deja, nu cred că atunci când facem un rezultat bun mai poate fi considerat surpriză. Suntem o echipă care putem să punem probleme oricui, aşa cum am arătat că putem să şi avem probleme din partea oricui. Dacă starea noastră de joc este foarte bună, sunt convins că vom avea prestaţii bune şi rezultatele vor fi pe măsură“, a punctat antrenorul echipei Sepsi.

Liga 1 / play-off, etapa 6:

Miercuri, 5 mai – ora 19.00: Sepsi – Universitatea Craiova.

Joi, 6 mai – ora 17.00: Academica Clinceni – CFR Cluj, ora 19.45: FC Botoșani – FCSB.

Clasament: 1. CFR Cluj 42 puncte (golaveraj 8-3), 2. FCSB 40 (6-6), 3. Universitatea Craiova 37 (5-3), 4. Sepsi 30 (4-4), 5. FC Botoşani 28 (6-7), 6. Academica Clinceni 25 (2-8).

Liga 1 / play-out, etapa 6:

Marți, 4 mai – ora 19.00: Chindia Târgoviște – Gaz Metan Mediaș.

Miercuri, 5 mai – ora 12.00: Astra Giurgiu – UTA Arad, ora 14.15: Hermannstadt – FC Viitorul, ora 16.30: Poli Iași – Dinamo.

Joi, 6 mai – ora 14.30: FC Argeș – FC Voluntari.

Clasament: 1. Chindia Târgovişte 33 (6-0), 2. FC Argeş 28 (6-3), 3. Gaz Metan Mediaş 25 (8-5), 4. UTA Arad 25 (3-6), 5. Astra Giurgiu 24 (4-4), 6. FC Voluntari 23 (3-4), 7. FC Viitorul 22 (5-4), 8. Dinamo 21 (5-6), 9. Hermannstadt 19 (4-7), 10. Poli Iaşi 17 (2-7).

