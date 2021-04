Mihai Rotaru: „Ne simtim puţin frustraţi. Nu s-a terminat nimic!“

Finanţatorul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, s-a arătat dezamăgit de ultimele rezultate înregistrate. Acesta a recunoscut că Ştiinţa s-a depărtat de titlul mult dorit. Mihai Rotaru l-a „urecheat“ puţin şi pe antrenorul formaţiei FC Botoşani, Marius Croitoru, după declaraţiile făcute după meciul direct.

„Noi avem o rivalitate cu orice echipă împotriva căreia jucam, nu e ceva special cu Botoşani. Îi respectam şi pe ei, aşa cum îi respectăm şi pe ceilalţi. E vorba de educaţie, nu de rivalitate. Croitoru vorbeşte mult şi uneori pe lângă subiect, dar nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Îi felicit pentru atitudinea de aseară. În rest, nu mă interesează cum se prezintă la alte meciuri. Noi suntem frustraţi de anul trecut în confruntarile cu FC Botoşani, dar asta e. Ne simţim puţin frustraţi şi pentru că eram în creştere de turaţie când s-a terminat sezonul regulat. Acum suntem supăraţi că nu mai suntem la mâna noastră. Titlul s-a depărtat. Nu ştiu ce zice domnul Ouzounidis, eu nu vorbesc cu staff-ul 24 de ore după meci“, a spus conducătorul Ştiinţei, la Sport.ro.

„Am pierdut 4 puncte în doua meciuri din cauza unor greşeli de arbitraj“

Mihai Rotaru s-a arătat indignat de arbitrajul de care au avut parte alb-albaştrii în ultima perioadă, comparativ cu contracandidatele la campionat. El a punctat însă că echipa sa suportă presiunea şi nu s-a resemnat în privinţa câştigării eventului.

„Dacă am păstrat până acum un ton rezervat şi nu am comentat deciziile arbitrilor, aş vrea să continuu pe aceeaşi linie. Credem că greşelile sunt omeneşti, dar e normal să fim frustraţi. În astfel de meciuri, o greşeală poate face diferenţa! Noi am pierdut 4 puncte în două meciuri din cauza unor greşeli de arbitraj. Dar nu o să începem să ne văităm, să ţipăm, să ne plângem de ce am păţit. Anul trecut am jucat cu sabia deasupra capului fiecare meci. Acum nu mai e cazul, echipa ştie să joace sub presiune. S-a văzut că au dat tot, că şi-au dorit. Nu cred că din cauza atitudinii jucătorilor am pierdut. Se poate întâmpla. Ne-am depărtat de titlu, iar diferenţa e făcută de penaltiurile transformate de CFR şi cele nedate pentru noi, şi care au fost“, a comentat mai marele Universităţii Craiova.

Mihai Rotaru: „Vreau să ne urcăm pe ei în următoarele două meciuri!“

Mihai Rotaru consideră că totul se va decide în meciurile directe cu CFR Cluj şi FCSB. Acesta se aşteaptă la o atitudine exemplară din partea alb-albaştrilor în „decisive“ şi astfel să îi închidă gura lui Gigi Becali şi celorlalţi contestatari.

„Ouzounidis are ca obiectiv calificarea în cupele europene. Sperăm şi la titlu, am putea face event-ul, dar ne-am depărtat puţin de unul dintre obiective. De aceea, vreau să ne urcăm pe ei în următoarele două meciuri. Nu s-a terminat nimic, nu e cazul sa începem să plăngem în batistă. Nu am jucat între noi, cele din fruntea clasamentului. Suntem care pe care! Nu ne interesează ce spune lumea, ar fi culmea. Noi vrem să demonstrăm că avem cel mai bun lot şi că putem să câştigăm campionatul. Nu le zice nimeni jucătorilor în vestiar: ‘Demonstraţi-i lui Becali că se înşeală!’ Noi trebuie să ne demonstrăm nouă, să arătăm că suntem buni şi că merităm să fim acolo sus“, a declarat Mihai Rotaru.

