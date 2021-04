Bogdan Vătăjelu: „Vă voi spune la final cu ce vom fi mulţumiţi!“

Universitatea Craiova întâlneşte mâine, de la ora 19.00, în Moldova, pe FC Botoşani. Partida contează pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1 şi a fost prefaţată de Bogdan Vătăjelu. Fundaşul Ştiinţei a admis că misiunea este dificilă şi că un insucces ar reduce considerabil şanşele la titlu.

„Cred că a devenit un clişeu, dar chiar ne aşteaptă un meci greu. Va fi greu ca oricare altul din campionat, dar mai ales că este în play-off… Echipele sunt mult mai concentrate şi îşi doresc să termine în primele trei. Întâlnim o echipă care întotdeauna a jucat fotbal, indiferent de adversar. Aşa că trebuie să fim mult mai pregătiţi decât am fost la meciul cu Sepsi.

Eu sunt sigur că putem să obţinem maximum de puncte din aceste două deplasări (Botoşani şi CFR Cluj – n.r.). Mai ales că ştim ce am lucrat, ce calităţi şi potenţial avem. Contează mult să fim toţi într-o formă bună şi să fim concentraţi pe ceea ce avem de făcut la ora jocului. Da, este o săptămână decisivă pentru noi. În mod normal mai sunt 27 de puncte puse în joc. Noi ar trebui să facem ceva şi să câştigăm, pentru că nici 4 puncte dacă am obţine nu ne-ar mulţumi. Asta dacă vrem să fim aproape de CFR şi FCSB“, a spus Vătăjelu.

„Totdeauna vor fi suspiciuni!“

Întrebat dacă s-ar mulţumi cu locul 3 şi cu trofeul Cupei României, Bogdan Bătăjelu a spus: „Nu vreau să spun lucrul acesta. Asta ar însemna să cedăm în lupta la titlu şi mai ales în Cupă, unde nu suntem câştigători. Trebuie să ne gândim în primul rând la meciul cu Botoşani, nu la ce ar putea fi după, dacă am câştiga sau am pierde. Vă voi spune la final cu ce vom fi mulţumiţi“.

El nu a dorit să comenteze nici erorile de începători comise de portarii adversarelor în anumite jocuri, aluzie la gafa lui Pap, care a dus la victoria echipei FCSB la Botoşani: „Mă interesează mai puţin ce fac adversarii noştri în celelalte meciuri. Totdeauna au fost suspiciuni, totdeauna au fost discuţii în jurul unor echipe şi unor meciuri şi cred că aşa va fi mereu. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut şi atât timp cât noi ne vom câştiga meciurile va fi bine“.

Bogdan Vătăjelu: „Când joci meci de meci, atunci îţi revii“

Bogdan Vătăjelu a explicat şi evoluţiile sale bune din ultimul timp.

„Am jucat multe meciuri la rând. Eu ştiu că lumea se aşteaptă la fiecare jucător să intre după o pauză de 2-3 luni şi să joace impecabil, dar chiar şi cu antrenamente suplimentare nu ai cum să ajungi la o formă sportivă excelentă într-un meci. Când joci meci de meci, atunci îţi revii şi poţi arăta cea mai bună versiune a ta. Atunci îţi recapeţi încrederea şi, probabil, de aceea şi evoluţiile mele au fost mai bune în 2021“, a încheiat Bogdan Vătăjelu.

