Ștefan Vlădoiu: „Am pierdut două puncte importante cu Sepsi“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Ștefan Vlădoiu, regretă că alb-albaștrii nu au reușit să înceapă play-off-ul Ligii 1 cu o victorie. Acesta consideră nemeritat rezultatul de 0-0 înregistrat cu Sepsi.

„Da, cred că am pierdut două puncte importante și trebuie să le recuperăm, pentru că încă mai avem timp. Am avut ocazii mai mari și puteam să câștigăm meciul. Cel puțin în ultimele două minute, când am avut ocazii mari la cornere. Sper să nu fie nimic grav la Baiaram. Am înțeles că ar fi vorba despre o entorsă, dar o să facă un RMN ca să vadă dacă are ceva laligamente. Oarecum ne așteptam să fie un astfel de arbitraj, pentru că Horia este un arbitru care lasă jocul mult mai liber“, a declarat fundașul Științei.

Nu se teme de Botoșani și nici de CFR Cluj

Ștefan Vlădoiu speră ca punctele irosite să fie uitate printr-un rezultat pozitiv cu FC Botoșani. Partida cu moldovenii este programată miercuri, 21 aprilie, de la ora 19.00, la Botoșani.

„Mă îngrijorează că nu marcăm de trei etape, dar nu luăm nici gol. Trebuie să muncim mai mult și să reușim să înscriem cât mai multe goluri. Acum o să mergem la Botoșani, apoi nici nu o să ne întoarcem la Craiova, rămânem acolo, pentru jocul cu CFR de la Cluj. Plecăm cu gândul să luăm maximum de puncte“, a subliniat Ștefan Vlădoiu.

