Echipa fanion a Gorjului, Pandurii Târgu Jiu, a consemnat un nou eșec pe teren propriu, 2-3 cu CSM Slatina, și a retrogradat matematic în ciuda faptului că disputa a contat doar pentru etapa a 2-a din play-out-ul Ligii 2, Grupa A.

Gazdele au deschis scorul prin Felipe Acosta (’7), apoi au venit golurile învingătorilor, marcate de Dorin Toma (’16), Cătălin Doman (’29 – penalti) și Ianis Stoica (’86). Pandurii au mai punctat o dată prin Gabriel Dodoi (’90+3), dar prea târziu ca să mai relanseze lupta.

De menționat faptul că gorjenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 37, când Nicolae Cotolan a primit direct cartonașul roșu pentru o lovitură cu cotul.

Pandurii: Aldescu – Acosta, N. Cotolan, Diau, Dodoi, Filip, Moisie, Plesa (’72, Pleașcă), Rașoveanu (’66, Goma), Sylla (’87, Velcotă), Zaborowski (’66, Răchișan). Antrenor: Călin Cojocaru.

Slatina: Velcu – Bodri, Deta (’84, Rogoveanu), Doman (’72, Necșulescu), M. Manea, D. Oprescu, Pisaru, O. Popescu (’84, M. Grigore), Preda, I. Stoica, Toma. Antrenor: Cristian Stănculețu.

Lui Călin Cojocaru i s-a aplecat de la arbitraj

La finalul partidei de pe „Municipal“, antrenorul formației Pandurii, Călin Cojocaru, a pus înfrângerea pe seama arbitrajului.

„Am început jocul foarte bine și am reușit să deschidem scorul. Am mai avut și ocazii, dar după am făcut niște erori nepermise. Așa s-a scris istoria acestui meci! Consider că nu meritam să pierdem, după aspectul jocului! Nu vreau să mai vorbesc despre celelalte aspecte, fiindcă mi-e greață! Chiar nu putem să jucăm fotbal împotriva mai multor factori! Per ansambu, îi felicit pe băieți pentru atitudine!“, a declarat Cojocaru, conform liga2.prosport.ro.

Cristian Stănculețu: „Speranțe mai sunt“

De partea cealaltă, victoria de la Târgu Jiu le-a adus un plus de încredere reprezentanților grupării de pe malul Oltului.„Aveam nevoie de aceste trei puncte, pentru a mai spera în salvare, dar și pentru moralul jucătorilor. Îi felicit pe băieți, pentru că nu au cedat și că au luptat până la finalul jocului. Vom încerca să ne bucurăm de fotbal și în cele patru meciuri care au mai rămas de jucat. Miercuri, ne așteaptă un joc greu cu Ripensia. Sper să facem un joc bun și, de ce nu, să câștigăm. Speranțe mai sunt, dar, chiar dacă vom retrograda, o vom lua de la capăt, proiectul va continua și sper să revenim sezonul viitor în Liga 2“, a declarat antrenorul slătinenilor Cristian Stănculețu.

Liga 2, etapa 2

Play-off:

Sâmbătă, 10 aprilie: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, FCU Craiova – ASU Poli Timișoara 1-0.

Duminică, 11 aprilie – ora 19.00: FC Rapid – Dunărea Călăraşi.

Clasament: 1. FCU 39 puncte (golaveraj 1-0), 2. Rapid 36 (1-0), 3. Călărași 35 (0-0), 4. Mioveni 35 (0-0), 5. ASU Poli 33 (0-1), 6. Csikszereda 33 (0-1).

Play-out, grupa A:

Sâmbătă, 10 aprilie: Metaloglobus Bucureşti – Farul Constanţa 1-0, Ripensia Timișoara – Comuna Recea 2-1, Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina 2-3. Universitatea Cluj a stat.

Clasament: 1. Metaloglobus 33 (1-0), 2. Farul 33 (1-2), 3. „U“ Cluj 32 (4-2), 4. Recea 26 (6-2), 5. Ripensia 26 (3-2), 6. Slatina 18 (5-6), 7. Pandurii 13 (2-8).

Play-out, grupa B:

Sâmbătă, 10 aprilie: Aerostar Bacău – CSM Reșița 0-2, Unirea Slobozia – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3-1.

Duminică, 11 aprilie – ora 11.00: Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna. Gloria Buzău stă.

Clasament: 1. Petrolul 34 (1-0), 2. Viitorul Pandurii 32 (3-7), 3. Buzău 29 (4-2), 4. Chiajna 25 (1-1), 5. Slobozia 23 (4-2), 6. Reșița 22 (3-1), 7. Bacău 10 (0-2).

Citește și: Liga 2 / FCU a spart „ghețarul“ și a câștigat pe „Ion Oblemenco“