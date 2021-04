Liga 2 / FCU a spart „ghețarul“ și a câștigat pe „Ion Oblemenco“

FCU Craiova a reușit prima victorie pe stadionul „Ion Oblemenco“ după mai multe încercări. Echipa antrenată de Eugen Trică s-a impus la limită sâmbătă, scor 1-0, în fața formației ASU Poli Timișoara. Golul victoriei a fost marcat de William Baeten (’70). Meciul a contat pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 2.

De menționat faptul că gruparea olteană a irosit și o lovitură de la 11 metri, prin Valentin Munteanu (’58).

FCU Craiova: M. Enache – Gîț, Gugu, Paramatti (’77, D. Ispas), Huyghebaert – C. Cristea, Dr. Albu – Stoenac (’46, V. Munteanu), Baeten, R. Răducanu (’46, Ad. Voicu) – Compagno (’67, An. Ciolacu).

ASU Poli Timișoara: Hindrich – D. Radu, Mera, Scutaru, Sg. Popovici – Codrea, Cioinac (’82, Ignea) – Al. Munteanu (’77, Radunovic), R. Rus (’61, Plazonja), P. Ivanovici (’77, A. Manea) – Axente (’82, Casado).

Eugen Trică și-a criticat elevii pentru evoluția din prima repriză

Antrenorul lui FCU Craiova, Eugen Trică, suspendat pentru acest meci, s-a arătat dezamăgit de ceea ce a văzut în prima repriză.

„Îi felicit pe jucători pentru a doua repriză, pentru felul cum au jucat. Dar sunt dezamăgit pentru felul în care au jucat în prima repriză. Nu vreau să mai văd așa ceva! Lucrul acesta l-am discutat cu ei în vestiar și nu vreau să se mai întâmple. Ca reper, ca model, trebuie să ia fotbalul din a doua repriză. Fotbalul de azi se joacă în viteză. Prima repriză am jucat-o cu frâna de mână trasă, ceea ce nu îmi place deloc. Nu vreau să mai văd niciodată așa ceva la echipa mea. A doua repriză am avut ocazii, am avut ritm și lucrurile astea vreau să le văd de acum înainte la echipa mea, din primul minut“, a declarat Eugen Trică, la Digi Sport.

Dan Alexa: „Le-am făcut cadou această victorie“

De partea cealaltă, Dan Alexa, nu a digerat deloc înfrângerea.

„Din păcate le-am făcut cadou această victorie. Am făcut niște greșeli individuale foarte mari. Un joc echilibrat, unde cu siguranță nu aveam voie să pierdem. Felicit Craiova pentru victorie. Pentru ei e o victorie foarte importantă. Noi, din păcate, plecăm fără niciun punct. Dar în multe momente am fost cel puțin egalii lor“, a spus Alexa.

Liga 2, etapa 2

Play-off:

Sâmbătă, 10 aprilie: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, FCU Craiova – ASU Poli Timișoara 1-0.

Duminică, 11 aprilie – ora 19.00: FC Rapid – Dunărea Călăraşi.

Clasament: 1. FCU 39 puncte (golaveraj 1-0), 2. Rapid 36 (1-0), 3. Călărași 35 (0-0), 4. Mioveni 35 (0-0), 5. ASU Poli 33 (0-1), 6. Csikszereda 33 (0-1).

Play-out, grupa A:

Sâmbătă, 10 aprilie: Metaloglobus Bucureşti – Farul Constanţa 1-0, Ripensia Timișoara – Comuna Recea 2-1, Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina 2-3. Universitatea Cluj a stat.

Clasament: 1. Metaloglobus 33 (1-0), 2. Farul 33 (1-2), 3. „U“ Cluj 32 (4-2), 4. Recea 26 (6-2), 5. Ripensia 26 (3-2), 6. Slatina 18 (5-6), 7. Pandurii 13 (2-8).

Play-out, grupa B:

Sâmbătă, 10 aprilie: Aerostar Bacău – CSM Reșița 0-2, Unirea Slobozia – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3-1.

Duminică, 11 aprilie – ora 11.00: Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna. Gloria Buzău stă.

Clasament: 1. Petrolul 34 (1-0), 2. Viitorul Pandurii 32 (3-7), 3. Buzău 29 (4-2), 4. Chiajna 25 (1-1), 5. Slobozia 23 (4-2), 6. Reșița 22 (3-1), 7. Bacău 10 (0-2).

